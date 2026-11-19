M5S, da Modica e Comiso a Bruxelles: Bellaera e Monaco incontrano l’europarlamentare Giuseppe Antoci

Bruxelles, 19 novembre 2026 – Un collegamento diretto tra le esigenze dei territori e i livelli istituzionali più alti, per dare voce alle comunità locali e trasformare le criticità in proposte concrete. È questo il senso della visita a Bruxelles di Piero Bellaera, rappresentante cittadino del Movimento 5 Stelle di Modica, e Nunzio Monaco, vice rappresentante del Movimento 5 Stelle di Comiso, che hanno incontrato l’europarlamentare Giuseppe Antoci.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto importante per portare all’attenzione delle istituzioni europee le questioni che interessano da vicino il territorio ibleo, raccogliendo istanze, segnalazioni e proposte provenienti dalle realtà locali.

La presenza dei referenti cittadini nella sede delle istituzioni europee testimonia la volontà del Movimento 5 Stelle di costruire un percorso politico e amministrativo che non si fermi ai confini comunali, ma sappia mettere in relazione i diversi livelli di rappresentanza. Un lavoro di raccordo che consente alle comunità di Modica, Comiso e dell’intera provincia di Ragusa di avere un canale di interlocuzione con chi opera direttamente nelle sedi decisionali europee.

«Il nostro obiettivo – sottolineano dal Movimento 5 Stelle provinciale – è fare in modo che le problematiche del territorio non rimangano confinate nelle singole realtà locali, ma possano trovare ascolto e risposte anche nei luoghi in cui vengono assunte decisioni strategiche. Il rapporto tra i nostri referenti cittadini e i rappresentanti istituzionali, fino al Parlamento europeo, è fondamentale per costruire un’azione politica concreta, capace di partire dai bisogni delle persone e arrivare ai livelli in cui si possono individuare strumenti, risorse e soluzioni».

Il confronto con Giuseppe Antoci, che a Bruxelles ha più del 96% di presenze e ha ha presentato 70 interrogazioni di cui 58 come primo firmatario, si inserisce in una strategia di rafforzamento della presenza del Movimento sul territorio, attraverso una rete di relazioni istituzionali che punta a valorizzare le specificità della provincia iblea e a intercettare le opportunità offerte dall’Unione europea.

Un percorso nel quale il dialogo tra amministratori, rappresentanti locali e istituzioni europee diventa uno strumento essenziale per sostenere lo sviluppo del territorio e affrontare con maggiore efficacia le sue principali criticità.

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