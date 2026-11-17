Sciopero generale del 20 novembre, il PD della provincia di Ragusa aderisce alla mobilitazione della CGIL

Ragusa, 17 novembre 2026 – La Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa aderisce allo sciopero generale proclamato dalla CGIL per venerdì 20 novembre e invita iscritti, amministratori e cittadini a partecipare alla manifestazione organizzata nel capoluogo ibleo.

“Quando il lavoro non garantisce più una vita dignitosa, quando una famiglia deve scegliere quali spese affrontare e quando un giovane è costretto a lasciare la propria terra per costruirsi un futuro, significa che qualcosa non funziona nelle priorità di chi governa”, dichiara il segretario provinciale del PD, Angelo Curciullo.

“Questa mobilitazione riguarda da vicino anche la provincia di Ragusa, dove la ricchezza prodotta dal lavoro troppo spesso non si traduce in salari adeguati, stabilità e opportunità. Non servono annunci, ma scelte precise: contrastare il lavoro povero, rafforzare la sanità pubblica, garantire una fiscalità più equa e investire nelle nuove generazioni. Il Governo Meloni continua invece a ignorare queste urgenze, mentre crescono le difficoltà di chi vive del proprio stipendio o della propria pensione”.

“Essere in piazza significa chiedere un diverso ordine di priorità, che metta le persone prima degli interessi e la giustizia sociale prima della propaganda. Per questo saremo al fianco della CGIL, dei lavoratori, dei pensionati e degli studenti nel corteo che partirà alle 8.30 dallo spazio antistante il Liceo Scientifico E. Fermi di Ragusa per raggiungere piazza San Giovanni”, conclude Curciullo.

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