Quinta edizione del Premio Biagio Pace: “Comiso celebra la ricerca archeologica sulla Sicilia Antica”

Comiso, 17 novembre 2026 – “Il Comune di Comiso celebra la quinta edizione del “Premio Biagio Pace – Città di Comiso 2026”, istituito con l’alto patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, della Presidenza dell’ARS, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa – spiega il sindaco-. Il Premio nasce per promuovere la ricerca nel campo degli studi sulla Sicilia Antica e sull’archeologia dei Paesi del Mediterraneo, in memoria del celebre archeologo comisano Biagio Pace, figura di riferimento dell’archeologia moderna a cui si devono alcune delle più importanti scoperte sull’isola. La cerimonia ufficiale della quinta edizione si terrà il 22 novembre 2026 a Comiso. alle ore 17.30, presso l’Auditorium Carlo Pace. L’evento, – ancora il primo Cittadino- è suddiviso in due sezioni. La prima è un riconoscimento a una personalità del mondo scientifico e/o accademico che si sia particolarmente distinta per i propri studi sulla Sicilia antica e sull’archeologia dei Paesi del Mediterraneo. Il vincitore riceverà un’opera d’arte ispirata alla scienza archeologica realizzata da un artista di Comiso. La seconda sezione è dedicata alle tesi di laurea magistrale in archeologia alla quale hanno partecipato i laureati degli atenei italiani che abbiano conseguito il titolo con votazione minima di 100/110 nell’anno accademico 2024/2025, con una tesi su temi riguardanti la Sicilia antica e l’archeologia dei Paesi del Mediterraneo. Al vincitore sarà assegnata una borsa di studio di 1.000 euro. Il premio – aggiunge Maria Rita Schembari- non è considerato un semplice appuntamento annuale, ma un vero e proprio “volano” per la promozione di Comiso come città d’arte e cultura. La nostra città e non solo, deve moltissimo a Pace che fu il fondatore della biblioteca civica di Comiso (insieme al Canonico Flaccavento), mentre da adulto condusse importanti studi e scavi archeologici sul territorio, tra cui quelli delle terme imperiali vicino alla Fonte Diana, ma ancor più – conclude la Schembari – perché fu il primo, negli anni ’30, a intuire l’importanza strategica di un aeroporto nel territorio casmeneo, quindi ibleo”.

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