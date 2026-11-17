“Mia cara bambina”. Il 29 novembre a Ragusa uno spettacolo teatrale promosso dal Comune in collaborazione con la Consulta Femminile e Giovanile

Ragusa, 17 novembre 2026 – La violenza contro le donne non si manifesta soltanto attraverso le aggressioni fisiche. Spesso si insinua nella quotidianità, attraverso parole che feriscono, atteggiamenti che umiliano, comportamenti che limitano la libertà e forme di controllo che minano progressivamente l’autonomia e la dignità della persona. È una violenza che può rimanere a lungo invisibile, ma che lascia segni profondi.

È proprio su questa dimensione, spesso invisibile e difficile da riconoscere, che invita a riflettere “Mia cara bambina…”, lo spettacolo teatrale di Caterina Falomo, in programma domenica 29 novembre 2026, alle ore 18.00, presso l’Auditorium della Scuola dello Sport, in via Magna Grecia a Ragusa.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ragusa, in collaborazione con la Consulta Femminile e la Consulta Giovanile, con il coinvolgimento degli Assessorati alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e all’Istruzione. Lo spettacolo è una produzione del Centro Teatro Studi.

Attraverso una serie di monologhi brevi e intensi, lo spettacolo dà voce a donne che hanno vissuto diverse forme di violenza domestica: fisica, psicologica, economica e verbale. Storie che raccontano dinamiche di controllo, relazioni segnate dalla sopraffazione e percorsi nei quali l’autonomia personale viene progressivamente negata.

Al centro della rappresentazione c’è soprattutto, come la C definisce l’autrice, “la violenza prima della violenza”: quella sottile, nascosta nella quotidianità, che spesso non viene riconosciuta come tale, ma che lentamente impoverisce la libertà e la possibilità di vivere pienamente la propria vita.

Uno spettacolo teatrale delicato e al tempo stesso incisivo, che non si limita a rappresentare il dolore, ma sollecita una riflessione collettiva sulla necessità di riconoscere i segnali della violenza, superare stereotipi e modelli culturali fondati sulla disparità di potere e promuovere relazioni basate sul rispetto e sulla reciprocità.

Lo spettacolo, con la regia di Franco Giorgio, vede in scena Valentina Bighetti, Cristina Gennaro, Valeria Iacono, Irene La Rosa e Giada Ruggeri. Le musiche dal vivo sono di Giulia Guastella, i costumi di Daniela Antoci e le luci e la fonica di Giorgio Baglieri.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre alle ore 18.00, presso l’Auditorium della Scuola dello Sport, in via Magna Grecia, Ragusa.

Ingresso: € 12.

Informazioni e prenotazioni: 338 9886883.

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