Modica Innova Hackathon, vince Trasi. Per la prima volta la città ha parlato di centro storico tutti insieme

Modica, 16 novembre 2026. È Trasi il progetto vincitore del Modica Innova Hackathon 2026, la maratona di progettazione organizzata dall’associazione Modica Innova e dedicata quest’anno al centro storico. Trasi, “entra” in siciliano, è un servizio di connessione urbana che accompagna chi vuole avviare un progetto in città e fa incontrare chi cerca spazi con chi li offre.

La proclamazione è arrivata ieri sera, al termine di una finale che ha richiamato all’Auditorium Pietro Floridia tantissime persone. Erano presenti residenti, commercianti, professionisti, studenti e famiglie, mentre molte altre persone seguivano la serata in diretta streaming. Il pubblico non ha solo assistito: dopo ogni presentazione tutti i presenti sono stati chiamati a votare i progetti dal proprio telefono. Il loro voto si è sommato a quello della Gran Giuria nel decretare il vincitore.

Per tre giorni trenta partecipanti, divisi in cinque squadre e ospitati a Valata Minusa, hanno lavorato sulla domanda al centro della sfida: come trasformare il centro storico da cartolina a luogo della vita quotidiana. Ogni squadra è partita da un luogo reale della città.

Anche la Gran Giuria è stata composta per riunire punti di vista molto diversi sul centro storico. Ne facevano parte i deputati regionali Giorgio Assenza e Nello Di Pasquale, insieme a Federica Cavallo, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti, Marco Baglieri per il Collegio dei Geometri, Giuseppe Roccuzzo, segretario generale della CGIL, Luca Peluso per la CNA, Marcello Sarta, delegato di Confcommercio, e Oriol Capdevila Arús. Gli onorevoli Assenza e Di Pasquale hanno espresso apprezzamento per la manifestazione, definendola un’iniziativa originale e un vero strumento per raccogliere idee dal basso.

«Questa città ha talenti, energie e idee. Quello che spesso manca è un luogo dove farle incontrare», ha detto Gabriele Barone, presidente di Modica Innova. «In questi tre giorni lo abbiamo visto accadere, e stasera lo ha visto tutta la sala. Ringrazio i partecipanti, la giuria, le aziende e gli enti che ci hanno sostenuto, e i ragazzi dell’associazione che hanno lavorato per mesi a questo evento. Per noi questo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un lavoro che vogliamo continuare con la città.»

Antonio Drago, ideatore del format, ha spostato l’attenzione dai progetti al percorso che li ha prodotti. «Sul centro storico nessuno ha la soluzione in tasca, diciamocelo chiaramente», ha detto Drago. «Tutti siamo pronti a dire la nostra, a lamentarci, a criticare. Ma pochi trovano davvero il tempo di sedersi e ascoltare un punto di vista diverso dal proprio. Io, per esempio, sono per la pedonalizzazione. Però non vivo al Corso, e non vivo il disagio che quella scelta potrebbe creare a chi ci abita ogni giorno. Per questo bisogna sedersi, confrontarsi e capirsi. Se non si parte da qui, tutto il resto non produrrà alcun effetto.»

Drago ha poi indicato quello che considera il vero risultato della tre giorni. «Per quello che ho visto, potrei quasi non guardare i progetti», ha detto. «Questi ragazzi hanno già dimostrato che è possibile. Si sono confrontati, hanno trovato una sintesi, si sono dati un metodo. Hanno lavorato come lavora una comunità che vuole davvero risolvere un problema. Il punto non sono le idee, ma tutto quello che c’è stato dietro.»

Drago ha ricordato anche la risposta delle imprese, oltre venti, che hanno sostenuto l’evento. «A tutte è bastata una telefonata. La risposta è stata sempre la stessa: se è per il centro storico, ci siamo. È questo il senso dell’hackathon: ognuno fa la sua parte. Le imprese fanno le imprese, le associazioni di categoria portano la loro posizione, i cittadini fanno i cittadini, e la politica deve fare la politica.»

I cinque progetti

Trasi (vincitore). A chi vuole aprire un’attività a Modica mancano spesso le informazioni su spazi, pratiche e incentivi. Trasi propone di far incontrare chi cerca e chi offre spazi, partendo da giornate aperte negli immobili sfitti del centro, con una guida ai passaggi da fare. Il team è composto da Vincenzo Sparacino (portavoce), Andrea Manuela Palermo, Giorgio Assenza, Ivan Carta, Lorenzo Fratantonio e Luca Zacco.

Modica Hub parte dalla domanda che si fa chi è giovane a Modica: tornare o restare? La risposta è un circolo in centro storico, con coworking di giorno per chi lavora da remoto e aperitivi linguistici e attività insieme la sera. Il primo passo è un coworking temporaneo con aperitivo serale, per verificare l’interesse. Il team è composto da Pietro Petriglieri (portavoce), Adriana Modica, Domenico Cicciò, Giovanni Fede, Giovanni Blandini e Serena Firera.

Jùsu invita a “riconnettersi in centro” e vuole riportare le persone nel centro storico con eventi nei suoi locali e nei suoi luoghi. Si parte da una serata a tema pensata per i trentenni che cercano qualcosa da fare in città. In prospettiva, Jùsu vuole diventare il punto di riferimento digitale per gli eventi di Modica. Il team è composto da Giuseppe Lucifora (portavoce), Antonella Sigona, Paolo Savarino, Gianni Ruffino, Giorgio Giallongo e Miriam Tidona.

Pop Up Modica fa vedere come sarebbe una strada del centro se fosse pedonalizzata. Adesivi a terra con un QR code permettono di inquadrare la via con il telefono e di confrontare il prima e il dopo in realtà aumentata, a partire da Corso Umberto I. L’obiettivo è far immaginare ai cittadini uno spazio pubblico diverso prima di qualsiasi intervento. Il team è composto da Maurizio Arrabito (portavoce), Alfredo Covato, Giovanni Di Quattro, Marie Pisana, Sofia Sponton e Vincenzo Sammito.

Scinni, con il motto “Scendi. Vivi. Partecipa.”, vuole riportare famiglie e bambini nelle piazze e negli spazi del centro. Il progetto rende visibili e prenotabili corsi, laboratori e attività che in città esistono già, ma che pochi conoscono. Il primo pubblico sono le mamme, con un calendario di proposte pensate per loro. Il team è composto da Davide Modica (portavoce), Antonio Guastella, Cristina Galfo, Gianmarco Galfo, Giulia Battaglia e Luca Hanna.

Il metodo dell’hackathon ha già dato risultati concreti. Dalla prima edizione del 2024, dedicata alla mobilità dolce, era emersa la richiesta di un sistema di mobilità condivisa. Quella proposta è diventata un progetto da circa un milione di euro, con auto elettriche, e-bike e golf car oggi a disposizione della città.

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