Modica. Crisci Ranni vince il Premio Ernesto Ferrero – Fondazione CRT 2026

MODICA, 15 Novembre 2026 – I libri come strumenti concreti di libertà, riscatto e partecipazione attiva. È con questa visione che il cantiere educativo Crisci Ranni di Modica si è aggiudicato il Premio !Ernesto Ferrero – Fondazione CRT 2026,! prestigioso riconoscimento promosso nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Selezionata tra sole venti realtà in tutta Italia, l’esperienza modicana viene premiata per il suo impegno quotidiano nella diffusione della lettura e nella creazione di nuove opportunità di accesso alla cultura, specialmente nei contesti più fragili.

Il premio, intitolato a una delle figure cardine dell’editoria italiana e sostenuto dalla Fondazione CRT, non rappresenta un punto di partenza, ma la conferma di un lavoro iniziato da tempo. Da oltre un anno, infatti, Crisci Ranni opera con determinazione per portare i libri fuori dagli scaffali e renderli parte integrante della routine dei più piccoli.

«Lavoriamo per cercare di dare una lingua ai bambini che ogni giorno vivono Crisci Ranni», spiegano i responsabili del cantiere educativo. «Avere a che fare con i libri significa offrire loro più parole e, di conseguenza, più strumenti per muoversi nel mondo». Un approccio che richiama direttamente la lezione di Don Lorenzo Milani: colmare il divario linguistico fin dall’infanzia è essenziale per evitare che chi cresce in contesti di maggiore fragilità parta svantaggiato rispetto ai coetanei. Per questo, all’interno del centro, la lettura non è mai trattata come un semplice passatempo accessorio, ma come il cuore stesso dell’azione educativa.

L’impegno di Crisci Ranni si traduce in iniziative concrete che coinvolgono l’intero tessuto cittadino: la “libreria vagabonda” realizzata in collaborazione con i Boy Scout di Modica, un progetto itinerante pensato per far circolare i volumi e trasformare la comunità in un veicolo vivo di buone letture; appuntamenti a cadenza mensile in cui ritrovarsi per leggere ciascuno il proprio libro, condividendo però lo stesso spazio, il silenzio e la concentrazione collettiva.

Grazie al sostegno del Premio “Ernesto Ferrero”, il progetto di potenziamento della biblioteca interna riceve ora un impulso decisivo. L’obiettivo è dar vita a un patrimonio librario vivo, partecipato e aperto.

Per raggiungere questo traguardo, il cantiere educativo rinnova il proprio appello a cittadini, famiglie e semplici appassionati: chiunque lo desideri può donare dei volumi per contribuire ad arricchire gli scaffali della struttura.

«Questo riconoscimento ci incoraggia e dà ancora più forza alle azioni che portiamo avanti ogni giorno», conclude la direzione di Crisci Ranni. «Vogliamo che il rapporto con i libri diventi sempre più naturale e familiare, non soltanto per i bambini che frequentano i nostri spazi, ma per l’intera comunità».

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