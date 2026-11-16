Un cardinale ragusano a Roma? L’ispicese Corrado Lorefice in pole per il prossimo Concistoro

ROMA, 15 Novembre 2026 – L’attesa cresce attorno alle prossime mosse di Papa Leone XIV e tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per il Concistoro del prossimo febbraio, in occasione della tradizionale festività della Cattedra di San Pietro, spicca un figlio della terra iblea: Monsignor Corrado Lorefice, attuale Arcivescovo di Palermo, ma profondamente legato alle sue origini ragusane.

Nato a Ispica nel 1962, per tutti nella sua comunità ancora affettuosamente “don Corrado”, Lorefice rappresenta uno dei profili più autorevoli dell’episcopato italiano. Ordinato sacerdote nella Diocesi di Noto, prima di essere chiamato alla guida dell’arcidiocesi del capoluogo siciliano ha lasciato un segno indelebile nel territorio ibleo come parroco e docente, distinguendosi per uno stile pastorale sobrio, vicino agli ultimi e fortemente radicato nel Vangelo.

I numeri del Collegio Cardinalizio

Il contesto vaticano rende l’appuntamento di febbraio particolarmente significativo. Attualmente i cardinali elettori, ovvero coloro che hanno meno di 80 anni e possono entrare in Conclave, sono 116. Con nessun altro porporato nato nel 1946 prossimo a compiere gli ottant’anni nei prossimi mesi, i margini di manovra sembrano stretti. Tuttavia, sono ben 12 i cardinali nati nel 1947: questo significa che, anche se il Pontefice dovesse superare leggermente la storica soglia dei 120 elettori (limite che ha espresso la volontà di tornare a rispettare), il numero rientrerebbe fisiologicamente nel giro di pochi mesi.

In questo scenario di rinnovamento, la possibile elevazione al cardinalato di Monsignor Lorefice restituirebbe la porpora a una sede storica e prestigiosa come Palermo, premiando al contempo un pastore formato nella provincia di Ragusa.

Accanto all’arcivescovo originario di Ispica, il toto-nomine per il prossimo Concistoro vede in prima fila diversi protagonisti della Chiesa universale. Per la Curia Romana si fanno i nomi di Mons. Filippo Iannone, Prefetto del Dicastero per i Vescovi, e di Mons. Anthony Randazzo, Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi. Sul fronte italiano, oltre a Lorefice, si guarda con attenzione a Genova con l’Arcivescovo Mons. Marco Tasca.

Spostando lo sguardo sul resto d’Europa, i riflettori sono puntati sulle grandi sedi continentali con Mons. Josef Grünwidl a Vienna, Mons. Richard Moth a Westminster, Mons. Octavi Vilà Mayo, nuovo Arcivescovo di Barcellona, e Mons. Stanislav Přibyl a Praga. Infine, anche oltreoceano non mancano candidature di peso, come quelle di Mons. José Horacio Gómez, Arcivescovo di Los Angeles, e di Mons. Anthony Colin Fisher, Arcivescovo di Sydney, sede che attende un cardinale dalla scomparsa di George Pell nel 2023.

Per Ispica, Noto e l’intera provincia di Ragusa, la prospettiva di vedere un proprio conterraneo indossare la berretta rossa sarebbe motivo di grande orgoglio e gioia: il riconoscimento di un cammino iniziato tra le parrocchie iblee e arrivato fino ai vertici della Chiesa cattolica.

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