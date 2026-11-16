Sinistra Italiana Ragusa. Parco Nazionale degli Iblei: fermare l’emendamento della Lega

Ragusa, 16 novembre 2026 – Sinistra Italiana Ragusa esprime la più ferma e netta condanna nei confronti dell’emendamento presentato dai deputati della Lega (Zinzi, Sudano e Carrà) al Decreto Legge 177/2026, attualmente in discussione in Commissione Ambiente alla Camera, con cui si chiede la soppressione definitiva del Parco Nazionale degli Iblei.
Un atto gravissimo che non si limita a cancellare un’istituzione prevista dalla legge dello Stato fin dal 2007, ma che mira ad annullare retroattivamente tutti gli atti già compiuti e le relative misure di salvaguardia. Un colpo di spugna su 146 mila ettari di straordinaria biodiversità, storia e cultura che abbracciano 27 comuni tra le province di Ragusa, Siracusa e Catania, includendo gioielli inestimabili del nostro territorio come Cava d’Ispica, Pantalica, la Valle dell’Anapo e Cava Grande del Cassibile.
A denunciare con forza la gravità di questa manovra è anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli: «La Lega dice di farlo per il risanamento idrogeologico, ma è un pretesto. L’emendamento infatti non stanzia un euro, non prevede un intervento, non indica un depuratore. È scritto solo per cancellare il parco e arriva a pochi giorni dalla scadenza dei 180 giorni che il TAR di Catania ha dato a Regione e Ministero per istituirlo, dopo averli condannati per quasi vent’anni di inerzia. È un tentativo di aggirare una sentenza con un colpo di mano in Commissione, scavalcando proprio quei territori in nome dei quali la Lega dice di parlare».
«Del resto Salvini – prosegue Bonelli – è lo stesso che ha sottratto 14,5 miliardi di euro per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina in una delle aree più belle del Mediterraneo. Per la Lega la natura è sempre un ostacolo, da coprire di cemento o cancellare per legge. Per noi è un bene comune tutelato dall’articolo 9 della Costituzione, ed è anche un’opportunità di sviluppo per turismo, agricoltura di qualità, olio dei Monti Iblei DOP».
Per il territorio ragusano, la cancellazione del Parco degli Iblei rappresenterebbe una perdita incalcolabile non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. Condividiamo pienamente l’appello rivolto da Bonelli ai vertici dell’Esecutivo, firmatari del DL 177: «Se questo emendamento passa è perché la presidente del Consiglio ha deciso di sacrificare un parco nazionale al cemento e ai voti di chi specula sul territorio. Chiediamo a lei e al ministro Pichetto Fratin di dire con chiarezza se il governo sta con la Lega o con la legge e con la sentenza del TAR, e di dare parere contrario all’emendamento».
Sosteniamo senza riserve la battaglia parlamentare annunciata da Alleanza Verdi e Sinistra per far dichiarare l’emendamento inammissibile in quanto estraneo al contenuto del DL 177 (che all’articolo 3 riguarda il rischio idrogeologico) e per bocciarlo in Commissione. Sinistra Italiana Ragusa sarà in prima linea, insieme alle associazioni ambientaliste, ai produttori agricoli e ai cittadini della provincia iblea, per difendere un diritto atteso da diciannove anni: il Parco Nazionale degli Iblei deve nascere e vivere.