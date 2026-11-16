Sinistra Italiana Ragusa. Parco Nazionale degli Iblei: fermare l’emendamento della Lega

​Ragusa, 16 novembre 2026 – Sinistra Italiana Ragusa esprime la più ferma e netta condanna nei confronti dell’emendamento presentato dai deputati della Lega (Zinzi, Sudano e Carrà) al Decreto Legge 177/2026, attualmente in discussione in Commissione Ambiente alla Camera, con cui si chiede la soppressione definitiva del Parco Nazionale degli Iblei.

​Un atto gravissimo che non si limita a cancellare un’istituzione prevista dalla legge dello Stato fin dal 2007, ma che mira ad annullare retroattivamente tutti gli atti già compiuti e le relative misure di salvaguardia. Un colpo di spugna su 146 mila ettari di straordinaria biodiversità, storia e cultura che abbracciano 27 comuni tra le province di Ragusa, Siracusa e Catania, includendo gioielli inestimabili del nostro territorio come Cava d’Ispica, Pantalica, la Valle dell’Anapo e Cava Grande del Cassibile.

​A denunciare con forza la gravità di questa manovra è anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli: «La Lega dice di farlo per il risanamento idrogeologico, ma è un pretesto. L’emendamento infatti non stanzia un euro, non prevede un intervento, non indica un depuratore. È scritto solo per cancellare il parco e arriva a pochi giorni dalla scadenza dei 180 giorni che il TAR di Catania ha dato a Regione e Ministero per istituirlo, dopo averli condannati per quasi vent’anni di inerzia. È un tentativo di aggirare una sentenza con un colpo di mano in Commissione, scavalcando proprio quei territori in nome dei quali la Lega dice di parlare».

​«Del resto Salvini – prosegue Bonelli – è lo stesso che ha sottratto 14,5 miliardi di euro per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina in una delle aree più belle del Mediterraneo. Per la Lega la natura è sempre un ostacolo, da coprire di cemento o cancellare per legge. Per noi è un bene comune tutelato dall’articolo 9 della Costituzione, ed è anche un’opportunità di sviluppo per turismo, agricoltura di qualità, olio dei Monti Iblei DOP».

​Per il territorio ragusano, la cancellazione del Parco degli Iblei rappresenterebbe una perdita incalcolabile non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. Condividiamo pienamente l’appello rivolto da Bonelli ai vertici dell’Esecutivo, firmatari del DL 177: «Se questo emendamento passa è perché la presidente del Consiglio ha deciso di sacrificare un parco nazionale al cemento e ai voti di chi specula sul territorio. Chiediamo a lei e al ministro Pichetto Fratin di dire con chiarezza se il governo sta con la Lega o con la legge e con la sentenza del TAR, e di dare parere contrario all’emendamento».

​Sosteniamo senza riserve la battaglia parlamentare annunciata da Alleanza Verdi e Sinistra per far dichiarare l’emendamento inammissibile in quanto estraneo al contenuto del DL 177 (che all’articolo 3 riguarda il rischio idrogeologico) e per bocciarlo in Commissione. Sinistra Italiana Ragusa sarà in prima linea, insieme alle associazioni ambientaliste, ai produttori agricoli e ai cittadini della provincia iblea, per difendere un diritto atteso da diciannove anni: il Parco Nazionale degli Iblei deve nascere e vivere.

Salva