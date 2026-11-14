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Politica regionale

SICILIA, lettera di Gennuso a Schifani: “Presidente, ripristina subito le province!”

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PALERMO, 14 Novembre 2026 – Un appello diretto, accorato e personale rivolto al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, affinché si acceleri sul ritorno delle Province e sull’elezione diretta dei loro vertici. È il contenuto di una lettera aperta indirizzata al governatore dall’ex parlamentare rosolinese Pippo Gennuso, nella quale si denuncia lo stato di abbandono in cui verserebbero i territori siciliani a seguito della riforma che ha soppresso gli enti intermedi.

Nell’intervento si evidenziano le gravi criticità quotidiane vissute dalle comunità locali: dalla carenza di manutenzione nell’edilizia scolastica — con edifici fatiscenti, palestre chiuse e servizi igienici fuori uso — fino alle precarie condizioni della viabilità secondaria, segnata da strade provinciali dissestate, invase dalla vegetazione e prive di segnaletica adeguata. Una situazione che, secondo l’autore della missiva, mette a rischio la sicurezza stessa dei cittadini negli spostamenti lavorativi e quotidiani, aggravata dalla mancanza di controllo sul patrimonio pubblico e dall’isolamento amministrativo dei sindaci, lasciati senza risorse finanziarie né personale sufficiente.

L’appello sollecita dunque il presidente Schifani a tradurre in atti concreti la disponibilità già espressa in passato, portando al più presto il disegno di legge di riforma all’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana e sensibilizzando contestualmente il Governo nazionale per restituire ai cittadini enti territoriali dotati di poteri effettivi, fondi e legittimazione democratica.

La richiesta è specifica: “Ti chiedo una cosa sola, urgente: ripristina le Province in Sicilia, con il Presidente eletto direttamente dal popolo”.

 

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