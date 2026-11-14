Ragusa, degrado sulle scale del centro storico. “I nostri figli costretti a cambiare strada tra urina e rifiuti”

RAGUSA – La situazione nel cuore del centro storico di Ragusa, in particolare Via Nunzio Scrofani, a ridosso di Piazza Matteotti, continua a degenerare, trasformando la quotidianità dei residenti in un vero e proprio incubo igienico-sanitario e di sicurezza. A nulla, finora, sono valse le segnalazioni e le rassicurazioni istituzionali: a distanza di tempo dall’incontro con l’assessore comunale Giovanni Gurrieri, che aveva garantito un intervento immediato per individuare almeno un deterrente contro il degrado, i cittadini lamentano l’assoluta assenza di risposte concrete.

A testimoniare lo stato di abbandono sono le immagini scattate nelle ultime ore dai residenti stessi, che documentano uno scenario desolante lungo le scalinate del quartiere: cumuli di spazzatura lasciati a terra, bottiglie di vetro abbandonate ovunque e persino carcasse di biciclette gettate tra i gradini.

Il problema più grave riguarda però le condizioni igieniche. Le scale sono ormai ridotte a latrine a cielo aperto, al punto che l’angolo utilizzato abitualmente per urinare ha persino cambiato colore a causa dei continui sversamenti. Un degrado nauseabondo che costringe le famiglie a modificare le proprie abitudini quotidiane: la mattina, per accompagnare i figli a scuola, i genitori sono obbligati a compiere un giro molto più lungo pur di evitare di far passare i bambini tra sporcizia e odori insopportabili.

A rendere invivibile il quartiere si aggiungono gli schiamazzi notturni che si protraggono ogni sera fino a tarda notte. Esasperati, i cittadini hanno tentato di muoversi su più fronti: oltre ad aver sollecitato al Comune l’installazione di un sistema di videosorveglianza per arginare inciviltà e atti vandalici, hanno chiesto formalmente anche alla direttrice del vicino ufficio postale di intervenire per mantenere pulito e decoroso l’angolo adiacente alla struttura e ripristinare la telecamera di sicurezza presente nell’area.

«Ci hanno soltanto ignorati, siamo veramente disperati e non ne possiamo più» è lo sfogo amaro di chi vive nella zona e chiede ora non più semplici promesse, ma interventi urgenti di bonifica, controllo e ripristino del decoro urbano”.

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