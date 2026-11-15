Le famiglie non possono essere il welfare che manca

Ci sono famiglie nelle quali la domanda «come arriviamo alla fine del mese?» si accompagna a un’altra, altrettanto urgente: «Se domani devo lavorare, chi assiste mio figlio?». Dentro questi interrogativi c’è un’Italia che fatica a tenere insieme impiego, terapie, scuola e cura quotidiana. Come Diritti & Inclusione APS, conosciamo bene quanto questo carico organizzativo incida sul reddito, sulla salute psicofisica e sulle reali possibilità di scelta dei cittadini.

I numeri aiutano a comprendere la reale dimensione del problema. Secondo l’ISTAT, nel 2025 circa 13 milioni e 265 mila persone — pari al 22,6% della popolazione — erano a rischio di povertà o esclusione sociale. Sebbene il dato complessivo risulti leggermente migliorato rispetto al 2024, la grave deprivazione materiale e sociale è salita dal 4,6% al 5,2%. Le persone in povertà assoluta hanno toccato quota 5,4 milioni, con un’incidenza che tra i minori raggiungeva il 12,5%.

Quando in un nucleo familiare è presente una disabilità, alle difficoltà economiche ordinarie si sommano spese mediche o assistenziali indispensabili e pesanti ostacoli all’occupazione. Un’audizione ISTAT del giugno 2024, riferita all’anno precedente, evidenziava già un rischio di povertà o esclusione sociale del 30,2% tra le persone con limitazioni gravi, contro il 21,3% di chi non le presentava. Si tratta di uno svantaggio strutturale e documentato, che esige risposte mirate.

Nel frattempo, i prezzi sono tornati a correre. Le stime provvisorie ISTAT di ottobre 2026 indicano un aumento annuo dell’inflazione del 5,4%, trainato dal balzo dei beni energetici al +31,4%. Per chi deve già farsi carico di assistenza continua e spostamenti frequenti per le cure, assorbire nuovi rincari significa spesso dover rinunciare a beni o servizi essenziali.

È in questo scenario complesso che si inserisce il dibattito sulla legge sui caregiver, già approvata dalla Camera e attualmente all’esame del Senato. Con il termine per gli emendamenti fissato al 17 novembre, il confronto parlamentare resta aperto e decisivo. Le famiglie sono scese in piazza; associazioni e rappresentanti hanno portato istanze concrete nelle audizioni istituzionali. Ora quelle voci devono tradursi in scelte normative efficaci.

Al Governo e al Parlamento chiediamo di misurare il valore reale della riforma sulla qualità della vita che saprà garantire: permettere di continuare a lavorare, assicurare il diritto al sollievo e al cambio nell’assistenza, consentire ai caregiver di curarsi, riposare e costruire un’adeguata protezione previdenziale. Un genitore costretto a lasciare il lavoro perde reddito oggi e compromette irrimediabilmente la propria sicurezza economica di domani. Quando il welfare pubblico è assente, la famiglia è obbligata a supplire in autonomia, erodendo proprio quelle risorse economiche con cui dovrebbe sostenersi.

Non possiamo più definire “forza delle famiglie” tutto ciò che viene loro imposto di sopportare in solitudine. Chi governa ha il dovere di rispondere con servizi territoriali accessibili, tempi certi e sostegni economici adeguati. La nostra capacità di resistere non può diventare l’alibi per lasciarci soli: il diritto di una persona non può mai dipendere da quanta energia è rimasta alla sua famiglia per reclamarlo.

di Salvo Zena, per Diritti & Inclusione APS

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