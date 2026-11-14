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Rimonta da urlo dello Scicli: battuto in rimonta il Tremestieri Etneo al “Pietro Scollo” di Modica

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MODICA, 14 Novembre 2026 – Una vittoria di carattere, cuore e determinazione. Lo Scicli supera il Tremestieri Etneo per 3-2 al termine di una gara al cardiopalma disputata sul terreno del “Pietro Scollo” di Modica: una rimonta emozionante che regala alla formazione cremisi tre punti pesantissimi.

L’avvio di gara è tutto di marca catanese. Nei primi quindici minuti lo Scicli fatica a entrare in partita, lasciando campo e iniziativa agli ospiti, più brillanti sul piano tecnico e atletico e puntualmente primi sulle seconde palle. Il Tremestieri Etneo prende così in mano le redini del gioco e colpisce due volte, portandosi sullo 0-2. I cremisi, tuttavia, non si disuniscono e nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione iniziano a dare chiari segnali di risveglio, sfiorando più volte il gol con Petrizzi e Allibrio.

Nella ripresa cambia completamente la musica. Lo Scicli rientra in campo con tutt’altro piglio e sale in cattedra Antonello Allibrio, autentico mattatore della giornata. È proprio lui, infatti, a riaprire i giochi in avvio di secondo tempo, riaccendendo l’entusiasmo dei padroni di casa. Poco dopo, ancora Allibrio trova lo spunto vincente, firmando la sua doppietta personale e ristabilendo la parità sul 2-2.

Il sorpasso cremisi si completa a metà della ripresa. Sugli sviluppi di un’azione offensiva, Gabriele La China viene atterrato in area di rigore: il direttore di gara indica senza esitazioni il dischetto. Dagli undici metri si presenta il capitano Peppe La China, che con grande freddezza spiazza il portiere avversario e firma il definitivo 3-2. Nel finale lo Scicli dimostra maturità e compattezza, gestendo il vantaggio e difendendo con determinazione il prezioso risultato fino al triplice fischio.

Una vittoria che vale molto più dei tre punti in classifica: dopo un primo tempo complicato, i cremisi hanno saputo reagire, cambiare passo e ribaltare una sfida che sembrava ormai compromessa, confermando la tempra di un gruppo capace di non arrendersi mai.

foto sciclisportnews

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