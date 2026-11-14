Forestali e consorzi di bonifica, Costituente Popolare: «Sammartino disattende gli impegni. Interverremo in Aula per correggere le scelte della Finanziaria»

Palermo, 14 novembre 2026 – «Sui forestali e sui consorzi di bonifica ci aspettavamo risposte ben diverse dall’assessore regionale all’Agricoltura della Lega, Luca Sammartino. Gli impegni assunti in occasione della variazione di bilancio avrebbero dovuto trovare riscontro nella Finanziaria approvata dalla Giunta regionale. Così non è stato e non possiamo che prendere atto di scelte che lasciano irrisolte questioni importanti per migliaia di lavoratori e per il comparto agricolo siciliano». Lo dichiarano i deputati regionali del nuovo gruppo parlamentare Costituente Popolare, Ignazio Abbate, Marianna Caronia, Serafina Marchetta e Carmelo Pace, intervenendo sui contenuti della manovra finanziaria approvata dal Governo regionale. «Per i lavoratori forestali, le 28 giornate aggiuntive non consentono di raggiungere le 151 giornate annue, un traguardo importante anche sotto il profilo previdenziale. Un incremento che, pur rappresentando un passo avanti, non risponde pienamente alle esigenze dei lavoratori e agli impegni che erano stati assunti. Non si può pensare di affrontare una questione così delicata con interventi che lasciano ancora aperte incertezze sul futuro occupazionale e previdenziale di tante famiglie». «Altrettanto grave – continuano i deputati – è quanto accaduto per i consorzi di bonifica, per i quali erano stati assunti impegni precisi che non hanno trovato riscontro nella manovra. Ci riferiamo, in particolare, alle risorse necessarie per il personale attualmente impiegato per 156 giornate lavorative e agli stanziamenti destinati ai consorzi che hanno pignoramenti in corso da parte dei creditori, come nel caso del Consorzio di bonifica di Ragusa. È legittimo chiedersi se si tratti di una dimenticanza o se, invece, si sia deciso di destinare le risorse ad altre priorità, lasciando irrisolte problematiche che incidono direttamente sul futuro dei lavoratori e sull’operatività degli enti. In entrambi i casi, resta una responsabilità politica che ricade sull’assessore Sammartino, chiamato a dare spiegazioni su impegni che non hanno trovato seguito».

«Per questo rivolgiamo un appello al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore all’Economia Alessandro Dagnino affinché vengano individuate le risorse necessarie a rispettare gli impegni assunti. Siamo pronti a batterci in Aula, durante l’esame della Finanziaria, per ottenere risposte concrete per i lavoratori forestali e i consorzi di bonifica. Non intendiamo lasciare che queste questioni vengano accantonate. La manovra, tra le più significative di questa legislatura, è ancora all’esame del Parlamento e può essere corretta prima dell’approvazione definitiva», concludono i deputati regionali di Costituente Popolare.

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