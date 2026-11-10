Modica, doppio senso di 100 metri in via San Giuliano Pulito: «Provvedimento senza ordinanza, si ascolti la nostra petizione». Riceviamo

Alla cortese attenzione della Redazione,

Vi scrivo in qualità di residente in Via San Giuliano Pulito a Modica per portare all’attenzione pubblica una situazione che sta creando forte scontento e preoccupazione tra i cittadini del nostro quartiere.

Ci chiediamo come mai vi sia stata una solerzia davvero straordinaria nell’istituire un doppio senso di marcia su un tratto di appena 100 metri della nostra arteria. Un provvedimento attuato con tanta fretta da essere stato applicato, a quanto ci risulta, persino in assenza di una formale ordinanza. Al contrario, la stessa tempestività sembra del tutto svanita quando si tratta di dare un riscontro alla petizione formale presentata dai residenti dell’ampia zona della strada, con la quale chiediamo compatti la rimozione di questa nuova viabilità.

La pericolosità del provvedimento non è un’ipotesi teorica, ma purtroppo una certezza già confermata dai fatti. Sabato mattina si è, infatti, già verificato un incidente, fortunatamente di lievissima entità, che ha visto coinvolti un SUV in uscita su Via Rocciola Scrofani e una Golf che accedeva in Via Pirato Pulito. Un campanello d’allarme che non può e non deve rimanere inascoltato.

Da cittadini ci domandiamo: come mai il Comandante della Polizia Municipale, dimostratosi così solerte nell’ottemperare a una sollecitazione dell’assessore Roccasalvo — il quale, guarda caso, risiede proprio in quei 100 metri interessati —, non ha invece trovato il tempo di rispondere né di motivare il possibile rigetto della nostra petizione?

Auspichiamo che attraverso le vostre pagine si possa fare luce su questa vicenda e che l’amministrazione e il Comando di Polizia Municipale si decidano finalmente ad ascoltare le esigenze e la sicurezza dell’intera comunità, ripristinando la corretta viabilità prima che si verifichino episodi ben più gravi.

Cordiali saluti,

Una residente di Via San Giuliano Pulito

Modica

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