Misericordia di Modica, grande partecipazione all’incontro dedicato alla sicurezza pediatrica e alle emergenze nei primi anni di vita

Modica, 16 novembre 2026 – Importante e partecipato incontro si è svolto sabato mattina presso i locali messi a disposizione da una nota farmacia di Modica Alta, che ha ospitato un’iniziativa di sensibilizzazione e formazione dedicata alla prevenzione degli incidenti in età pediatrica e alla gestione delle emergenze sanitarie che possono interessare neonati e bambini.

All’incontro hanno preso parte neo mamme, neo papà e coppie in attesa della nascita del proprio bambino, interessati ad approfondire tematiche di grande rilevanza per la sicurezza e la tutela dei più piccoli.

Un’occasione preziosa per informare, sensibilizzare e fornire indicazioni utili ad affrontare situazioni di emergenza che, soprattutto nei primi mesi di vita, rappresentano spesso una fonte di apprensione e preoccupazione per i genitori.

Ancora una volta emerge il ruolo di primo piano della Misericordia di Modica, impegnata sul territorio in un’attività costante di prevenzione, sensibilizzazione e formazione, con l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini.

La diffusione della cultura del primo soccorso e la conoscenza delle corrette procedure da adottare in caso di emergenza costituiscono, infatti, strumenti fondamentali per accrescere la sicurezza collettiva e la capacità di intervenire tempestivamente, soprattutto quando sono coinvolti neonati e bambini.

L’iniziativa conferma l’importanza della collaborazione tra realtà associative, attività del territorio e cittadini, uniti da un obiettivo comune: promuovere una maggiore consapevolezza e una cultura della sicurezza, affinché ogni genitore possa sentirsi più preparato ad affrontare eventuali situazioni di emergenza sanitaria pediatrica.

La Misericordia di Modica rinnova così il proprio impegno al servizio della comunità, nella convinzione che informare, formare e prevenire significhi contribuire concretamente alla tutela della vita.

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