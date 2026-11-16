Volley. Terzo successo stagionale per la Green Sport Modica. Fitness Solarino ko 3 a 0

Modica, 16 novembre 2026 – Nel match del geodetico di Modica Sorda valevole per la quarta giornata del campionato regionale di serie C femminile girone C, la Green Sport conquista la terza vittoria stagionale battendo per 3 a 0 la Fitness Solarino. Nel primo set il sestetto modicano guidato dal duo Pellegrino-Borgese riesce con una buona trama di gioco a fare suo il set con il punteggio di 25/12. Nel secondo set la compagine modicana aumenta il proprio volume di gioco, con Capitan Lucifora & Co che fanno loro il set con il punteggio di 25/17 ai danni di Capitan Di Mauro & Co. Nel terzo set la compagine solarinese guidata da coach Peluso prova a riaprire il match, portandosi avanti di ben 7 punti “costringendo” coach Pellegrino a chiamare time-out per scuotere le sue, il set resta in bilico fino al 20 pari, ma con una attenta fase di attacco-difesa il set si chiude in favore della squadra di casa con il punteggio di 25/20. Arriva così la terza vittoria consecutiva per la compagine della contea che può preparare al meglio il prossimo impegno casalingo contro la Volley Valley in programma domenica 22 novembre. In casa Green proseguono anche i campionati giovanili che nelle ultime uscite hanno visto tutte le compagini vittoriose nei loro rispettivi impegni.

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