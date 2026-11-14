A Ragusa, “Pesce d’Amare 2” ha puntato sul “cibo del cambiamento”, le specie neglette

RAGUSA, 14 Novembre 2026 – Si è conclusa la seconda edizione di “Pesce d’Amare”, il progetto promosso dal Comune di Ragusa e finanziato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e della Pesca Mediterranea con fondi UE FEAMPA 2021–2027, dedicato alla valorizzazione della biodiversità marina, della filiera corta e delle cosiddette specie ittiche neglette. L’iniziativa si è articolata in due appuntamenti complementari che hanno riunito istituzioni, mondo accademico, scuola e alta ristorazione per accendere i riflettori sull’importanza di un consumo ittico più consapevole e sostenibile.

Nella giornata di ieri, venerdì 13 novembre, il Corfilac ha ospitato la Giornata di Studi “Il cibo del cambiamento”, moderata dal giornalista Enzo Scarso. Durante l’incontro, il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sviluppo economico Catia Pasta hanno ribadito il valore strategico della sinergia tra pubblico e privato e del coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. Il funzionario regionale Umberto Mulè ha poi ricordato come, su circa 500 specie presenti nel Mediterraneo, se ne sfruttino commercialmente appena venti, sottolineando l’impegno della Regione Sicilia — con 49 progetti già finanziati — per sostenere i pescatori e tutelare l’ecosistema marino. Il dibattito tecnico e scientifico si è arricchito con gli interventi di Margherita Caccamo (Corfilac), dei docenti dell’Università di Catania Alessandro Vitale, Francesco Tiralongo e Pierluigi Catalfo, e di Veronica Tuccio per il GAL Pesca Sud Est Sicilia.

L’evento era stato preceduto, giovedì 12 novembre, dal contest gastronomico riservato agli studenti del triennio dell’Istituto “Galileo Ferraris”, guidato dal dirigente scolastico Rosario Biazzo. Cinque squadre si sono sfidate nella realizzazione di ricette a base di materie prime ittiche locali sotto l’occhio attento di una giuria presieduta dallo chef stellato Accursio Craparo e composta dagli chef Angelo Bonomo e Lorenzo Ruta, insieme ad Enzo Scarso, Umberto Bella e Pierpaolo Drago. A conquistare la vittoria sono stati gli studenti Stefano Tumino e Stefano Margean con il piatto “Altopiano e Risacca”, una pasta mista in zuppa di pesce povero che ha saputo sintetizzare al meglio tradizione, sostenibilità e innovazione culinaria.

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