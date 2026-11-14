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Modica: tragedia a Maganuco, una donna maltese perde la vita in un grave incidente stradale

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MODICA, 14 Novembre 2026 — Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio nella zona  di Maganuco, sulla SS 194 Modica-Pozzallo, esattamente allo svincolo per imboccare l’autostrada A 19.. A perdere la vita è stata una donna di nazionalità maltese, di 55 anni.
Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l’impatto tra l’utilitaria sulla quale viaggiava la donna ed un  camion è stato particolarmente violento, non lasciandole scampo.
Malgrado la tempestività dell’intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano: il personale sanitario del 118, giunto prontamente sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.
Sul luogo della tragedia sono intervenute i vigili del fuoco e i carabinieri per effettuare i rilievi di rito, regolare la viabilità e avviare tutte le indagini necessarie per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

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