Vittoria, sequestro di scarpe con marchi contraffatti alla Fiera d’Autunno: operazione della Polizia Locale

Nel corso dei controlli effettuati nell’area della Fiera Emaia in occasione della Fiera d’Autunno, la Polizia Locale di Vittoria ha portato a termine un’operazione di contrasto alla contraffazione e a tutela della legalità, sequestrando numerose paia di scarpe sportive presumibilmente contraffatte.

L’intervento è stato condotto dagli agenti della Squadra Vigilanza Attività Produttive, nell’ambito della Direzione Polizia Locale e Protezione Civile, sotto il coordinamento del comandante Alessandro Basile. Durante le verifiche tra gli spazi dell’area mercatale, gli operatori hanno notato un banchetto in metallo sul quale erano esposte diverse calzature sportive riportanti i loghi di note griffe, tra cui Nike e Adidas, rivelatesi presumibilmente false.

Alla vista della pattuglia, l’uomo intento alla vendita, un soggetto di probabile etnia africana, ha abbandonato immediatamente il banchetto e si è dato alla fuga, riuscendo a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce tra la folla dei numerosi visitatori presenti alla manifestazione. La Polizia Locale ha, quindi, provveduto a porre sotto sequestro tutta la merce rinvenuta e ad avviare gli accertamenti previsti dalla normativa vigente, trasmettendo infine gli atti all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di violazione degli articoli 447 e 517 del Codice Penale.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo e prevenzione predisposto per garantire il regolare e sicuro svolgimento della Fiera Emaia d’Autunno. Oltre al contrasto al commercio abusivo, che ha portato ad avviare ulteriori procedure di identificazione e verbalizzazione nei confronti di altri individui per prevenire irregolarità ed episodi di microcriminalità, gli agenti sono impegnati nella costante razionalizzazione dei flussi di traffico. L’obiettivo è, infatti, quello di agevolare la viabilità e la fruibilità dell’intera zona fieristica, resa particolarmente complessa dall’intensa affluenza di pubblico. Attraverso queste attività, l’amministrazione comunale di Vittoria conferma il proprio impegno costante a difesa della concorrenza leale, della sicurezza e del rispetto delle regole durante i grandi eventi cittadini.

Salva