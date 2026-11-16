Natale a Ragusa, il consigliere Firrincieli: «L’Amministrazione si attivi subito per il bando regionale “Borghi di Natale”, in palio 50mila euro»

Ragusa, 16 novembre 2026 – “Come tutti abbiamo avuto modo di notare, la città di Ragusa si è già vestita a festa per il periodo natalizio. Proprio in queste ore, però, si apre un’importante opportunità istituzionale ed economica: l’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha pubblicato l’avviso “Borghi di Natale: la Magia del Natale siciliano come attrattore turistico”, mettendo a bando risorse per la realizzazione di allestimenti, installazioni temporanee e scenografie luminose. Essendo Ragusa un comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, il nostro ente ha la possibilità di richiedere il contributo massimo previsto, pari a 50.000 euro”. Lo dice il consigliere comunale Sergio Firrincieli che rivolge un appello formale all’Amministrazione, affiancato da una istanza protocollata, con la richiesta di conoscere invio ed esito della stessa, affinché inoltri tempestivamente la domanda di partecipazione. “L’auspicio è che, compatibilmente con i vincoli del bando – continua il consigliere comunale – queste somme possano essere utilizzate per coprire i costi già affrontati dall’ente oppure per integrare l’attuale programmazione con nuove installazioni e opere temporanee. In quest’ottica, sarebbe auspicabile puntare su opere artigianali di pregio che valorizzino la tradizione siciliana, raffigurando la Natività o altri soggetti iconici delle festività, il tutto in un clima di grande equilibrio, inclusività e rispetto istituzionale, capace di celebrare le nostre radici culturali tenendo sempre in debita considerazione le sensibilità di tutte le altre confessioni religiose presenti sul territorio”.

Il fattore tempo risulta però determinante. La dotazione finanziaria complessiva del bando ammonta a 4 milioni di euro e l’assegnazione dei contributi avverrà tramite una procedura a sportello, ovvero esclusivamente in base all’ordine cronologico di arrivo delle istanze ammissibili via pec, entro la scadenza ultima delle ore 12 del 25 novembre 2026. Poiché i fondi sono limitati, saranno premiati i Comuni più rapidi nel presentare progetti completi e regolari.

«Chiedo perciò all’Amministrazione comunale – conclude il consigliere Sergio Firrincieli – di attivarsi immediatamente con gli uffici competenti per predisporre e inviare al più presto l’apposito progetto. Si tratta di una scelta di buon senso sotto ogni punto di vista: se riusciremo a generare delle economie di spesa sarà un indubbio vantaggio per le casse del Comune; se invece potremo investire queste risorse per arricchire ulteriormente l’offerta turistica e il richiamo culturale della nostra città durante le festività, avremo comunque ottenuto un risultato prezioso per tutta la comunità».

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