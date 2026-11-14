Campetto di Quartiere di Via Sorda Sampieri: i silenzi, i meriti altrui e gli omissis della Sindaca di Modica

MODICA, 13 Novembre 2026 — Una breve cronistoria dei fatti per fare chiarezza su chi, concretamente, lavora per la città e chi, invece, si limita a intestarsi i traguardi altrui. A sollevare il caso è il consigliere comunale di Siamo Modica, Paolo Nigro, che punta il dito contro il modus operandi dell’amministrazione guidata dalla Sindaca Maria Monisteri Caschetto, accusata di aver dipinto come un proprio successo personale la conclusione dell’iter d’appalto per la riqualificazione del campetto di quartiere di Via Sorda Sampieri.

Per comprendere appieno la vicenda, il consigliere Nigro ricostruisce le tappe fondamentali dell’opera: il 10 gennaio 2024 un apposito emendamento presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate destina 97 mila euro al Comune di Modica per la ristrutturazione del campetto. Nel dicembre del 2024 l’allora Vice Sindaco e Assessore alle Manutenzioni Giorgio Belluardo prepara il progetto di ristrutturazione e lo invia all’Assessorato Regionale allo Sport. Il 17 settembre 2025 l’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo emette i mandati di accreditamento del finanziamento a favore del Comune per un totale di 97 mila euro. Il 2 aprile 2026 Maria Monisteri Caschetto è insignita del riconoscimento della “Stella di Bronzo” al merito sportivo. Il 9 maggio 2026 il consigliere Nigro registra un video sulle rovine del campetto e dai banchi del consiglio comunale sollecita il neo assessore ai Lavori Pubblici Mommo Carpentieri ad interessarsi della situazione, stante lo stato di totale stallo da parte dell’amministrazione comunale (sollecitazione a cui è seguito l’impegno dell’assessore). Infine, il 12 novembre 2026 la Sindaca Monisteri Caschetto, con toni trionfalistici, annuncia di aver chiuso il cerchio avendo dato in appalto i lavori.

«NON un accenno alla provenienza dei fondi, NON un accenno alla provenienza del progetto, NON un accenno al perchè sono trascorsi ben 14 mesi dall’aver incassato i 97 mila euro all’aver finalmente concluso le procedure d’appalto», tuona Paolo Nigro, sottolineando come per l’ennesima volta la Sindaca mistifichi la realtà e si prenda meriti non suoi.

Il consigliere evidenzia inoltre che la Sindaca dimentica di ricordare come quel decreto di finanziamento del 10 gennaio 2024 non fosse solo, ma viaggiasse insieme ad altri due importanti stanziamenti: un altro gemello da 97 mila euro per la realizzazione, su un’area da individuare, di una struttura da adibire a “campo di bocce indoor” ed un altro da circa 200 mila euro per la costruzione della “Cittadella dello Sport” nel plesso Giovanni Falcone dell’Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani. Da qui l’interrogativo rivolto all’amministrazione: se per il campetto di Via Sorda Sampieri si è chiuso il cerchio, a che punto sono le altre due opere? Si tratta di interventi chiesti a gran voce dalla comunità, dalla scuola in primis per dare valore all’indirizzo sportivo, e dall’Associazione Salvuccio Agosta, da anni attiva nel sociale e in prima linea per la realizzazione di un centro di aggregazione come il campo di bocce al coperto.

Tutto questo, conclude il consigliere di Siamo Modica, accade in una città amministrata da un Sindaco che detiene anche la delega di Assessore allo Sport, ex Presidente di una gloriosa società sportiva, membro della Giunta Regionale del CONI e pluripremiata per quanto fatto in ambito sportivo. Un quadro di silenzi e omissioni che lascia la comunità cittadina ancora in attesa di risposte.

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