Comiso, inaugurata la nuova ambulanza del P.T.E. 118: un investimento sulla sicurezza e sulla salute del territorio

Comiso, 14 novembre 2026 – È stata inaugurata ieri pomeriggio, presso l’ospedale Regina Margherita di Comiso, la nuova ambulanza destinata al Presidio Territoriale di Emergenza 118, un mezzo che contribuirà a rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza al servizio della città e dell’intero comprensorio.

Alla cerimonia hanno preso parte il senatore Salvo Sallemi, il deputato regionale Giorgio Assenza, il capo del Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Asp, dottor Rosario Trombadore, il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, Carmelo Anzaldo della Seus 118, don Andrea Pomillo che ha impartito la benedizione al nuovo mezzo, Giuseppe Scuderi, referente del Pte 118, insieme a numerosi operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni.

L’arrivo della nuova ambulanza rappresenta molto più di una semplice dotazione tecnica. Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di potenziamento dei servizi di emergenza e soccorso, un investimento concreto che punta a garantire interventi sempre più tempestivi ed efficaci in un territorio vasto e articolato, nel quale la rapidità dei soccorsi può fare la differenza.

Durante gli interventi è stato evidenziato come il sistema dell’emergenza sanitaria sia sostenuto quotidianamente dall’impegno e dalla professionalità degli operatori del 118, chiamati a intervenire in situazioni spesso complesse e delicate. In questo contesto, poter contare su mezzi moderni e adeguatamente attrezzati significa offrire condizioni operative migliori al personale e, allo stesso tempo, elevare il livello dell’assistenza prestata ai cittadini.

“L’inaugurazione della nuova ambulanza – afferma Scuderi, che è anche consigliere comunale a Vittoria – costituisce una vera e propria boccata d’ossigeno per il territorio ibleo, sempre più bisognoso di servizi efficienti e capaci di rispondere alle esigenze di una popolazione distribuita tra centri urbani e aree periferiche. L’obiettivo condiviso dalle istituzioni presenti è quello di continuare a investire nella sanità territoriale, valorizzando il lavoro degli operatori e garantendo ai cittadini strumenti sempre più efficaci per la tutela della salute”. La nuova ambulanza entra da subito a far parte della flotta operativa del P.T.E. 118 di Comiso, rafforzando la capacità di risposta alle emergenze e confermando l’attenzione verso un servizio che rappresenta uno dei presidi più importanti per la sicurezza e il benessere della comunità.

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