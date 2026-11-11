Ribaltata l’assoluzione per il saluto romano a Ragusa: nove mesi a Chiavola

CATANIA, 11 Novembre 2026 –
Ieri la prima sezione penale della Corte d’ Appello di Catania, presieduta dal dott. Sebastiano Mignemi, ha condannato Mario Chiavola, presidente dell’ Associazione culturale “Ragusa in Movimento” a nove mesi di reclusione ed € 200,00 di multa, per aver fatto il Saluto Romano, cinque anni fa, durante la cerimonia commemorativa della morte di Sergio Ramelli, militante del “Fronte della Gioventù”, l’ organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, assassinato nel 1975 a Milano, da militanti comunisti extraparlamentari legati ad avanguardia operaia.
In primo grado, il Tribunale di Ragusa, lo scorso 4 Marzo si era pronunciato per l’ assoluzione, ma la procura generale presso la Corte d’ Appello di Catania ha proposto appello insieme all’ associazione nazionale partigiani, dalla cui denuncia è partito il procedimento giudiziario.
I giudici di Catania hanno ribaltato la sentenza di primo grado condannando Mario Chiavola ad una pena di gran lunga superiore a quanto richiesto in primo grado dalla procura di Ragusa, che riteneva equa una condanna a due mesi di reclusione.
Di seguito il commento dell’ Avv. Michele Savarese, difensore e amico di Mario Chiavola: “Non appena la Corte d’ Appello depositerà le motivazioni, procederemo con il ricorso in Cassazione in quanto ritengo che il comportamento di Mario non abbia integrato alcuna fattispecie di reato poiché il Saluto Romano e la Chiamata del Presente sono stati fatti durante una manifestazione regolarmente autorizzata ed a scopo commemorativo, per onorare la memoria di Sergio Ramelli, un caduto del Movimento Sociale Italiano, un nostro caduto. La Suprema Corte di Cassazione a seguito delle numerose denunce fatte dall’ associazione partigiani ha più volte specificato che nessuna censura può essere mossa nei confronti di coloro che eseguono riti quali appunto il Saluto Romano o la Chiamata del Presente a scopo commemorativo, non integrando in tal modo alcun reato di pericolo, né concreto né presunto. In tal senso recentemente la Corte dì Appello di Milano, confermando la sentenza del 2024 del tribunale meneghino, ha assolto i 23 imputatiche in una manifestazione commemorativa sempre della morte di Sergio Ramelli, con oltre milleduecento partecipanti, avevano compiuto il Saluto Romano. Io credo che il Fascismo appartiene alla storia, merita di essere studiato a scuola e nelle università ma sicuramente non può essere oggetto di un processo perché si tratta appunto di un fatto storico. Sono sicuro che a Roma la sentenza della Corte d’ Appello verrà demolita. Ma del resto, se Mario viene condannato a 9 mesi di reclusione per aver alzato il braccio, a coloro che lo scorso mese di Ottobre hanno devastato Milano credo