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Terremoto nel Ragusano: scossa di magnitudo 2.1 in mare tra Santa Croce Camerina e Scicli

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ROMA, 14 Novembre 2026 – Una lieve scossa di terremoto di magnitudo locale (Ml) 2.1 è stata registrata nella mattinata di venerdì 13 novembre, alle ore 8:13, al largo della costa ragusana, nel tratto di mare compreso tra i comuni di Santa Croce Camerina e Scicli.

Secondo i rilievi effettuati dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Roma, il sisma ha avuto origine a una profondità di 9 chilometri. L’evento è stato localizzato nell’area geografica denominata «Costa Ragusana (Ragusa)», con epicentro individuato alle coordinate 36.5997 di latitudine e 14.4558 di longitudine. Data la bassa intensità, la scossa non ha provocato danni a persone o cose.

Non si tratta di un episodio isolato per questo tratto di litorale ibleo. Lo scorso lunedì 5 ottobre, alle 22:18, gli strumenti dell’Ingv avevano già rilevato nella stessa area un terremoto di magnitudo 2.3, localizzato in mare a circa 20 chilometri da Scicli e a una profondità stimata di 7 chilometri. Andando più indietro nel tempo, circa un anno fa — il 9 novembre 2025 — un altro evento sismico di lieve entità era stato registrato al largo di Santa Croce Camerina, con un ipocentro decisamente più profondo, fissato a 32 chilometri.

Come di consueto, l’Ingv sottolinea che i parametri diffusi rappresentano una prima localizzazione e che i dati relativi a coordinate, profondità e magnitudo potrebbero subire lievi aggiornamenti in seguito a ulteriori analisi strumentali.

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