Ragusa, tenta il furto di profumi al centro commerciale “Le Masserie”: arresto convalidato, torna libera con obbligo di firma

RAGUSA , 13 Novembre 2026– Torna in libertà, seppur sottoposta all’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, la donna di 30 anni arrestata nei giorni scorsi con l’accusa di aver tentato un furto all’interno del centro commerciale “Le Masserie” di Ragusa.

L’episodio risale allo scorso martedì 10 novembre. Secondo quanto ricostruito, la trentenne avrebbe prelevato tre confezioni di profumi di noti marchi da una profumeria della galleria commerciale, per un valore complessivo stimato intorno ai 380 euro, tentando poi di allontanarsi senza pagare.

Il piano, tuttavia, è sfumato quasi subito: le barriere antitaccheggio hanno fatto scattare l’allarme, attirando l’attenzione degli addetti alla vigilanza privata. Le guardie giurate hanno seguito la donna a distanza, senza mai perderla di vista, nemmeno quando la trentenne, vistasi scoperta, ha cercato di disfarsi della refurtiva nascondendola dietro alcuni bidoni. Nel frattempo, è stato allertato il numero unico di emergenza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno fermato la donna e recuperato i cosmetici, poi restituiti ai titolari del negozio. Per la trentenne erano così scattati gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento si è celebrato giovedì 12 novembre presso il Tribunale di Ragusa, con rito direttissimo. Davanti al giudice, l’indagata – assistita dall’avvocata Simona Cultrera – ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Mentre il pubblico ministero aveva sollecitato la conferma dei domiciliari, la difesa ha chiesto l’applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, oltre ai termini a difesa. Alla luce del fatto che la vigilanza non aveva mai perso il controllo visivo sulla donna durante l’intera azione, il giudice ha convalidato l’arresto ma ha derubricato l’accusa originaria di furto aggravato nella fattispecie meno grave di tentato furto.

Di conseguenza, è stata disposta l’immediata scarcerazione della trentenne, alla quale è stato imposto l’obbligo di recarsi ogni giorno per la firma presso il commissariato di polizia del proprio comune di residenza.

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