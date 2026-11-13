Dalla Soprintendenza di Ragusa sedici progetti prioritari per il territorio. Corsa contro il tempo per finanziarli entro fine anno

Palermo, 13 novembre 2026 – Prende forma la programmazione 2026 per la tutela e il recupero del patrimonio storico, artistico e architettonico della provincia di Ragusa. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali iblea ha infatti trasmesso formalmente all’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana il piano degli interventi ritenuti prioritari per l’inserimento nei programmi regionali dell’esercizio finanziario in corso.

A renderlo noto è l’onorevole Ignazio Abbate, che nell’annunciare l’avvio dell’iter ha voluto esprimere il proprio apprezzamento al Soprintendente, il dottor Antonino De Marco, e agli uffici dell’ente per il lavoro capillare svolto su tutto il territorio provinciale.

Il pacchetto di progetti trasmesso a Palermo tocca numerosi centri della provincia, dai grandi monumenti del capoluogo ai tesori custoditi nei comuni montani e nella fascia sud.

Ragusa e Ibla: nel capoluogo l’attenzione si concentra sulla Cattedrale di San Giovanni Battista, dove sono previsti il restauro conservativo dell’arredo ligneo monumentale della sacrestia e il recupero del dipinto su tela raffigurante San Isidoro Agricola. A Ragusa Ibla si interverrà invece sull’Aula Capitolare del Duomo di San Giorgio e sul Crocifisso della Chiesa di San Giacomo Apostolo.

Modica: corposo il programma dedicato alla città della Contea. Il piano punta al recupero della statua cinquecentesca in pietra calcarea di “Santa Maria di Betlem” nell’omonima chiesa, al restauro di quattro altari lignei nella Chiesa di Santa Teresa, al rifacimento del sagrato e al restauro dei due teleri “Taledde” presso la Chiesa del Carmine.

Comiso: le priorità riguardano il restauro del fercolo processionale del Cristo Morto nella Basilica di Maria Santissima Annunziata e dell’Altare della Madonna del Rosario presso la Chiesa Annunziata, a cui si affianca il progetto per l’allestimento del museo “La storia e la memoria a Comiso”.

Comuni montani e fascia sud: a Monterosso Almo sono stati inseriti il restauro del fercolo processionale “Madonna con Cristo” (Chiesa Maria SS. Assunta) e del dipinto con cornice “La Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Gioacchino” (Chiesa di San Giovanni Battista). A Chiaramonte Gulfi si punta al recupero del Tronetto argenteo del XVIII secolo della Chiesa Madre, mentre a Giarratana al simulacro della “Madonna della Neve” e al relativo fercolo nella Chiesa di Sant’Antonio Abate. Infine, a Ispica, è previsto il restauro dell’altare ligneo maggiore della Basilica di Santa Maria Maggiore.

«Si tratta di una programmazione organica che restituisce dignità e tutela a opere d’arte e luoghi di culto di inestimabile valore identitario per le nostre comunità», sottolinea l’onorevole Abbate, auspicando che l’Assessorato Regionale accolga integralmente le indicazioni della Soprintendenza.

L’obiettivo è ora utilizzare le risorse stanziate nell’ultima variazione di bilancio per emettere i decreti di finanziamento in tempi rapidi, consentendo alla Soprintendenza di procedere con gli affidamenti di gara. «Garantisco fin da subito la massima disponibilità e il pieno impegno istituzionale a Palermo per affiancare questo percorso in quella che si preannuncia una vera e propria corsa contro il tempo», conclude il parlamentare regionale, dicendosi fiducioso nella risposta rapida da parte del direttore La Rocca e dei dirigenti dell’assessorato.

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