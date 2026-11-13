Firrincieli(M5s Ragusa): “Nessuna lezione da Cassì, il vero rispetto istituzionale è dare seguito agli atti votati in aula”

Ragusa, 13 novembre 2026 – «Ancora una volta assistiamo a un intervento video del sindaco Peppe Cassì che, attraverso i social network, sceglie di criticare l’atteggiamento delle opposizioni, dipingendole come una realtà eterogenea e priva di senso di responsabilità. Si tratta di una lettura politica parziale, che omette di evidenziare come l’attuale maggioranza riunisse sin dall’inizio sensibilità politiche molto distanti tra loro — da esponenti della sinistra a liste civiche di centrosinistra, democratiche e progressiste — e come tali equilibri si siano ulteriormente modificati nel tempo, soprattutto a seguito dell’adesione del primo cittadino a Forza Italia. Nonostante questo collocamento di centrodestra, la coalizione continua ancora oggi a tenere insieme forze politiche legate a Cateno De Luca, ex esponenti del Movimento 5 Stelle e componenti della sinistra, confermandosi una maggioranza fortemente eterogenea».

A dichiararlo è il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle di Ragusa, Sergio Firrincieli, che interviene per replicare nel merito alle dichiarazioni del primo cittadino e chiarire la posizione del proprio gruppo rispetto alle dinamiche del Consiglio comunale.

«Sul piano politico – prosegue Firrincieli – ciò che lascia perplessi è la netta differenza di approccio del sindaco a seconda degli equilibri numerici del momento. Nei frangenti più delicati, quando la maggioranza rischia di non avere i voti sufficienti in Aula, il primo cittadino ricorre a toni fortemente istituzionali, richiamando tutti all’unità e al senso di responsabilità per scongiurare la bocciatura o il rinvio degli atti. Quando invece i numeri sono saldi, si assiste a un atteggiamento diametralmente opposto: le proposte dell’opposizione vengono ascoltate, ma sistematicamente respinte a colpi di maggioranza, anche quando contengono soluzioni concrete e utili per la collettività».

Secondo l’esponente pentastellato, il nodo centrale riguarda tuttavia l’attuazione degli indirizzi politici espressi dall’assise cittadina: «Si afferma spesso che il Consiglio comunale è sovrano, ma nella prassi amministrativa questo principio appare frequentemente disatteso. Numerosi atti di indirizzo – approvati regolarmente dall’Aula, spesso all’unanimità o con ampio consenso, e presentati tanto dall’opposizione quanto da esponenti della stessa maggioranza – attendono ancora di trovare concreta applicazione da parte dell’esecutivo. Il rispetto delle istituzioni passa innanzitutto dall’attuazione della volontà espressa dal Consiglio».

Firrincieli osserva inoltre le dinamiche interne alla coalizione che sostiene l’amministrazione: «A Palazzo dell’Aquila l’attività della Giunta continua a essere ratificata in maniera compatta dalla maggioranza, nonostante nelle ultime settimane alcune forze politiche avessero espresso pubblicamente forti perplessità, arrivando a mettere in discussione la prosecuzione di questa esperienza amministrativa. Nei fatti, però, quelle prese di distanza non si sono tradotte in una reale discontinuità politica in Aula, confermando un sostegno che appare legato più agli equilibri di schieramento che a una piena condivisione programmatica».

«Per quanto ci riguarda – conclude il consigliere del MoVimento 5 Stelle – rivendichiamo una linea di assoluta coerenza: siamo all’opposizione dal primo giorno e continuiamo a esercitare il nostro mandato nell’esclusivo interesse della città. Abbandonare l’Aula durante i lavori è una prerogativa politica pienamente legittima, prevista dal regolamento e riconosciuta nella prassi democratica come strumento di dissenso. Quando le nostre proposte per i cittadini vengono bocciate, non ricorriamo ai social per stigmatizzare l’operato altrui. Il sindaco eviti dunque toni paternalistici: il confronto politico tra esecutivo e consiglio richiede equilibrio e rispetto reciproco dei ruoli, non lezioni impartite dall’alto».

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