Modica si prepara a un dicembre dolce: arriva “ChocoModica Natale 2026”

MODICA, 13 Novembre 2026 – Sarà un dicembre al sapore di cioccolato quello che attende cittadini e visitatori nei primi tre fine settimana dell’ultimo mese dell’anno, secondo quanto annuncia il sindaco, Maria Monisteri. Il cuore storico della città barocca si prepara ad animarsi con ChocoModica Natale 2026, l’evento che metterà ancora una volta al centro della scena il celebre “cibo degli dei”, eccellenza identitaria e ambasciatore del territorio nel mondo.

La manifestazione mantiene la sua denominazione storica, una scelta precisa e necessaria per non privare la città di un importante contributo della Regione Siciliana, vincolato proprio all’utilizzo del nome originario dell’evento. Una decisione che tutela le risorse destinate al territorio, pur aprendo la strada a una visione profondamente rinnovata.

L’edizione natalizia del 2026 si preannuncia infatti diversa dalle precedenti: un’iniziativa più condivisa, pensata per coinvolgere numerosi protagonisti nella promozione e nella valorizzazione della cultura del cioccolato modicano. L’obiettivo è andare oltre la semplice esposizione, tracciando solchi nuovi che accompagneranno Modica verso il 2027 e consolidando il legame tra il prodotto brand e l’intero tessuto economico e culturale cittadino.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Nei prossimi giorni verrà svelato nel dettaglio il programma degli appuntamenti, degli incontri e delle degustazioni che renderanno l’atmosfera natalizia modicana ancora più unica.

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