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Emergenza sicurezza al Polo commerciale di Modica, l’allarme di Sinistra Italiana: «Serve una risposta forte e coordinata»

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA – Cresce la preoccupazione per la sicurezza nell’area del Polo commerciale di Modica, teatro negli ultimi giorni di una preoccupante escalation criminale culminata con un furto e due rapine. A destare particolare allarme sono le modalità con cui sono stati messi a segno gli ultimi due colpi: azioni avvenute in pieno orario di apertura, con il coinvolgimento diretto dei dipendenti delle aziende prese di mira, che stanno generando un diffuso clima di paura e insicurezza tra lavoratori e commercianti.
Sulla vicenda interviene con una nota Vito D’Antona, a nome di Sinistra Italiana Modica, esprimendo innanzitutto vicinanza e solidarietà ai titolari e al personale delle attività coinvolte, oltre a rinnovare la piena fiducia nel lavoro tempestivo delle forze dell’ordine.
Secondo l’esponente politico, quanto accaduto non può essere derubricato a fatto isolato, poiché richiama alla memoria episodi analoghi verificatisi alcuni anni fa tra Modica Alta e Modica Bassa. «La città sta conoscendo un’emergenza legata alla sicurezza che non può essere sottovalutata e che va contrastata» sottolinea D’Antona, chiedendo un cambio di passo immediato.
Per arginare il fenomeno, Sinistra Italiana sollecita una strategia d’azione forte e concertata tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni di categoria. Nel dettaglio, si chiede al Sindaco di sollecitare la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e si propone la realizzazione di una rete quanto più ampia possibile di telecamere di videosorveglianza. Tra le priorità indicate nella nota figurano inoltre il potenziamento della dotazione di uomini e mezzi per le forze dell’ordine e una soluzione definitiva all’annoso problema del rafforzamento dell’organico della Polizia Locale.

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2 commenti su “Emergenza sicurezza al Polo commerciale di Modica, l’allarme di Sinistra Italiana: «Serve una risposta forte e coordinata»”

  2. Super gp

    Abili a disciplinare super gran pass e limitazione delle libertà con decretini del kapo purché non nemico

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