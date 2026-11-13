Ragusa. Domenica 15 novembre al Castello di Donnafugata la Giornata Mondiale della Prematurità

Ragusa, 13 novembre 2026 – “Neonati piccoli, grande potenziale”. È il messaggio scelto per la Giornata Mondiale della Prematurità, che l’Associazione Nati X Crescere ODV celebrerà domenica prossima 15 novembre, alle ore 17.00, al Castello di Donnafugata.

Un appuntamento di sensibilizzazione dedicato ai bambini nati pretermine, alle loro famiglie e a tutti coloro che li accompagnano nel percorso di crescita. Nel mondo infatti un bambino su 10 nasce prematuro.

Il tema di quest’anno è chiaro: “ Investiamo nel follow-up per proteggere il loro futuro!”. Perché nascere prima del tempo non significa solo affrontare le prime settimane di vita in terapia intensiva neonatale, ma anche avere bisogno, negli anni successivi, di controlli, accompagnamento e attenzione per poter esprimere al meglio il proprio potenziale.

Il programma

Ore 17.00 – Saluti e Introduzione

Saluti e presentazione del programma della serata.

Ore 17.30 – “La Melodia delle Stelle Bambine”

Sinfonia narrata di musica e parole. Un viaggio emozionale per raccontare la forza e la speranza dei piccoli prematuri.

Ore 18.30 – “Semi di Speranza”

Incontro con altre associazioni e realtà locali per condividere un bellissimo gesto di solidarietà e costruire insieme una comunità sempre unita e solidale.

Ore 19.00 – Tradizionale lancio dei palloncini

Un momento simbolico per far volare in alto speranze, sogni e nuovi inizi.

Ore 20.00 – Serata Conviviale al Gattopardo Trattoria – Pizzeria. Per condividere insieme una serata di amicizia e convivialità.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Vivere ETS – Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia, SIN – Società Italiana di Neonatologia* e Società Italiana di Neonatologia Infermieristica, powered by GFCNI – Global Foundation for the Care of Newborn Infants.

Ogni bambino prematuro è una stella bambina, piccola ma luminosa, che merita di essere accompagnata verso il suo futuro.

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