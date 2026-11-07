POZZALLO, o7 Novembre 2026 – Si sono concluse nel porto di Pozzallo le operazioni di sbarco di 39 migranti, tratti in salvo dal pattugliatore veloce “Avallone” (Pv 4) in forza al nucleo navale della Guardia di Finanza. L’imbarcazione è stata intercettata a circa 70 miglia dalla costa siciliana mentre navigava in precarie condizioni di galleggiabilità e sicurezza.
Il gruppo è composto quasi interamente da persone di nazionalità bengalese, con l’eccezione di cinque cittadini egiziani. Tra i passeggeri si contano anche otto minori, mentre non erano presenti donne a bordo. Secondo le prime testimonianze raccolte, il natante avrebbe lasciato le coste nordafricane tre giorni fa; durante la navigazione i migranti hanno potuto contare soltanto su scorte minime di frutta e acqua. All’arrivo sulla banchina, i medici della sanità marittima hanno riscontrato numerosi casi di scabbia tra i superstiti, ma le loro condizioni di salute generali sono state definite complessivamente buone.
Questo nuovo episodio mette in luce, ancora una volta, la persistente crisi umanitaria sulla rotta del Mediterraneo centrale. Secondo i dati delle agenzie internazionali, sono infatti migliaia le persone attualmente bloccate in Libia, ammassate in condizioni di estrema vulnerabilità nei centri di detenzione o lungo le aree costiere, in perenne attesa di un’occasione per imbarcarsi verso l’Europa. Un bacino umano alimentato dalle reti di trafficanti che continua a spingere flussi ininterrotti di imbarcazioni di fortuna verso i confini marittimi italiani.
Pozzallo. Tornano gli sbarchi dopo un periodo di tregua. Giunti 39 migranti in mattinata
POZZALLO, o7 Novembre 2026 – Si sono concluse nel porto di Pozzallo le operazioni di sbarco di 39 migranti, tratti in salvo dal pattugliatore veloce “Avallone” (Pv 4) in forza al nucleo navale della Guardia di Finanza. L’imbarcazione è stata intercettata a circa 70 miglia dalla costa siciliana mentre navigava in precarie condizioni di galleggiabilità e sicurezza.
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15 commenti su “Pozzallo. Tornano gli sbarchi dopo un periodo di tregua. Giunti 39 migranti in mattinata”
Quanta sofferenza per tanti i cattocristiani di casa nostra come Paolo che odiano questi poveracci che tentano di sopravvivere e si affidano al mare e indifferenti anche alla possibilità di morire in mare, arrivano nel nostro paese.
Cosa prova Paolo, strilla? Si lamenta? Lui parteggia per I forti ed i ricchi, gli piace la vita facile… che muoiono i poveracci 😑
Il suo Dio è il Dio dei privilegiati, il suo Dio è il frutto del suo egoismo e di quelli che odiano il prossimo che li “disturba”.
Paolo, saluti anche Gino e Tonino.
Un altro Dio, più semplice, vi ripagherà come meritate.
Un apprezzamento a colori che si impegnano per aiutare questi poveracci, fra volontari, sanitari e forze dell’ordine, nonché gli equipaggi delle navi militari e civili che sono intervenute.
Lo stesso Dio, semplice, vi ripagherà come meritate.
Grazie anche alla politica, che pur non piacendoci, in queste circostanze fa la sua parte.
Dio, vi ripagherà come meritate.
Peppe, quando vedrai o incontrerai questo Dio esattore e pagatore fammelo sapere.
Ho tante cose da chiedergli. Anche sulla tua condizione emotivamente disturbata!
Spinello è il tipo che aspetta che qualcuno gli faccia sapere di Dio, però dà dell’emotivamente disturbato agli altri 😂
Lo aspetta come un esattore e pagatore… È tutto un mercato delle vacche, vero, Giuppeppe?
Molto bene, direi 😂. Fra le Terre Piatte e l’adorazione di Putin, vedo che, psichiatricamente, è tutto a posto, direi!
Ma per i cannoli e i bignè sarà altrettanto «preciso»? 🤣🤣🤣🤣
Peppe, lei a quale ideologia diversa dal vero cattolicesimo appartiene? Cattocomunismo, cattoliberalismo, cattonichilismo, cattozenkelismo? Faccia sapere a quale alternativa eretica appartiene, perché da ciò che dimostra lei crede a qualsiasi cosa le si racconti, a qualsiasi ideologia creata dall’uomo, possibilmente crede agli oroscopo, fa yoga, crede nel karma, qualsiasi cosa, tranne che a Dio ed alla dottrina della Chiesa (che è una, e non è sartoriale o di comodo).
Poi, se vuole dimostrarmi con la stessa dottrina dove risiede lo schiavismo, l’inclusione, lo spirito da ong, lieto di ascoltarla. Dubito che troverà qualcosa in merito, se parliamo di cattolicesimo (vero).
Paolo quello che è sicuro è che tu e i tuoi compari appartenete all cattivismo. Siete persone cattive e malvagie con Seri e pericolosi problemi psico-sociale.
No, nel karma no, ma in “Date, et dabĭtur vobis”.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio”.
Anche gli italiani potrebbero fare presto la stessa fine e essere costretti a raggiungere l ‘Africa con imbarcazioni di fortuna per avere più prospettive di vita e speranza, quindi bisogna comprendere e aiutare . Aiutare Zio lesky e Zio Puddy Cino , anziché gli italiani porterà al default
l ‘ Italia !!!
Finalmente altre risorse boldriniane di Pietro, ultimamente i suoi centri erano quasi vuoti, una boccata di ossigeno per riprendere gli affari. Persone che pagano 5000$, quando con 5000$ potrebbero viaggiare comodamente in prima classe su un Boing.
Non mi risulta ci sia guerra in Bangladesh e Egitto.
No, io appartengo alle persone semplici, niente di più e niente di meno. Lascio giudizi, appartenenza, giusto e sbagliato, ma anche gli oroscopi a lei ed ai detentori della “verità”.
Io sono con semplicità dalla parte dei deboli, anzi, le aggiungo che, anche io trovandomi in quei paesi sommersi da fame e guerre, sarei un immigrato, anche confrontandomi con lei detentore della verità ed anche se mi sparasse addosso.
Accetterei sempre la volontà di Dio e non la deciderei, come lei spesso fa’.
Mi venga a trovare a Pozzallo in mezzo agli ultimi, venga a punirmi!
Peppe, niente petalosismi. Questo è moderno schiavismo. Basta semplicemente vedere che traffico di soldi c’è dietro, e cosa su cede a casa nostra.
Si integrano? No. Anzi.
Lei, da persona semplice come si dichiara, mi fa venire in mente ciò che diceva il cardinale Biffi: non esisterà un’Europa laica, o sarà cristiana o sarà musulmana.
Ci rifletta.
E rifletta su quanto accade nel continente europeo o a casa nostra.
O sul fatto che gli insegnanti, notizia fresca, studi o addirittura arabo.
Un paese che rinnega le proprie origini, la sua cultura è come un albero che taglia le sue radici. Sa quanto sopravviverà?
Quindi, se si reputa semplice, cerchi di capire dove sta la semplicità di queste frasi, e della realtà attuale.
Peppe
Lei non è affatto ciò che ha scritto, lei era quello che voleva escludere dalla società i contrari al siero salva idioti e foglio verde.
Lei è complice di chi fa affari su queste povere persone e dei morti in mare, lei è il suo occidente avete rubato risorse e di fatto reso poveri questi paesi.
Lei non fa accoglienza, lei rende schiavi queste persone in Italia, facendoli lavorare con paghe da schiavi.
Questa non è accoglienza.
Lei non è ciò che si descrive in nome di Dio, lei è la peggiore specie che c’è. Questi sono i fatti.
Io non volevo niente caro Gino, io non escludo e non includo niente e nessuno. Parla di chi non conosce, ma l’essenza delle nie parole è chiara. Venite a Pozzallo a punirci, perché cianciate nei blog invece di venire a fare la vostra giustizia?
Forse voli offende la fame? Forse vi offende la puzza o il colore della pelle? O forse avete la rabbia purché nostri simili vengono aiutati e voi con le pance piene volete di più. Gino, Paolo o chiunque voi siate, venite a punirci, voi detentori della giustizia divina e senza vergogna.
Peppe, mi spiega perché queste risorse non vanno in Israele? O a Malta? O in Australia? O in Turchia? Lei ha idea, numeri alla mano, cosa succede in Svezia o in Germania da anni e anni?
Mi spiega perché non organizziamo immigrazione controllata da paesi poveri ma culturalmente assimilabili, cattolici ad esempio?
Quell’altro blatera di misericordia, quando i nostri avi cristiani sono morti per difendere queste terre e questa cultura da attacchi musulmani nei secoli, morti in battaglia o martirizzati. Voi aprite le porte a chiunque, senza nemmeno sapere chi entra, senza avere nulla in comune, permettendo un’invasione che sta devastando e distruggendo ciò che nei secoli si è costruito.
La misericordia è perdono, dei peccati. E la misericordia va di pari passo con la conversione, non con altre fedi inventate.Lo vada a dire a San Francesco, cos’è la misericordia.
Ma perché non li portano in quel famoso centro in Albania che è costato 800 milioni di euro agli italiani (anche non i soldi del coglione di pi pitruzzo)? Forse perché sta chiudendo? Ma perché chiuderlo? Io saprei chi mandarci! Vero pasticciere & C.?
In Italia prendono assegno di inclusione, quota affitto adi, assegno unico tre figli, carta acquisti, Bonus asilo nido, bonus elettrico, ecc
Adesso cercate le quote in euro, e capirete. Neanche immaginate.
Togolesi in Alto Adige hanno rifiutato un appartamento di 90mq perché era piccolo.
Ma queste cose nessuno le dice, soprattutto chi ci lucra.