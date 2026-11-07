Pozzallo. Tornano gli sbarchi dopo un periodo di tregua. Giunti 39 migranti in mattinata

POZZALLO, o7 Novembre 2026 – Si sono concluse nel porto di Pozzallo le operazioni di sbarco di 39 migranti, tratti in salvo dal pattugliatore veloce “Avallone” (Pv 4) in forza al nucleo navale della Guardia di Finanza. L’imbarcazione è stata intercettata a circa 70 miglia dalla costa siciliana mentre navigava in precarie condizioni di galleggiabilità e sicurezza.

Il gruppo è composto quasi interamente da persone di nazionalità bengalese, con l’eccezione di cinque cittadini egiziani. Tra i passeggeri si contano anche otto minori, mentre non erano presenti donne a bordo. Secondo le prime testimonianze raccolte, il natante avrebbe lasciato le coste nordafricane tre giorni fa; durante la navigazione i migranti hanno potuto contare soltanto su scorte minime di frutta e acqua. All’arrivo sulla banchina, i medici della sanità marittima hanno riscontrato numerosi casi di scabbia tra i superstiti, ma le loro condizioni di salute generali sono state definite complessivamente buone.

Questo nuovo episodio mette in luce, ancora una volta, la persistente crisi umanitaria sulla rotta del Mediterraneo centrale. Secondo i dati delle agenzie internazionali, sono infatti migliaia le persone attualmente bloccate in Libia, ammassate in condizioni di estrema vulnerabilità nei centri di detenzione o lungo le aree costiere, in perenne attesa di un’occasione per imbarcarsi verso l’Europa. Un bacino umano alimentato dalle reti di trafficanti che continua a spingere flussi ininterrotti di imbarcazioni di fortuna verso i confini marittimi italiani.

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