Ordine Commercialisti. A Ragusa focus su agricoltura a pesca per accelerare l’accesso agli aiuti regionali

Ragusa, 14 novembre 2026 – La sala conferenze “Giovanni Di Blasi” dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha ospitato un importante incontro formativo dedicato al ruolo strategico dei commercialisti nell’accompagnare le imprese dei comparti agricolo e della pesca nei percorsi di accesso al credito e di gestione finanziaria. Due settori che rappresentano pilastri fondamentali dell’economia siciliana e che, oggi più che mai, necessitano di strumenti efficaci per sostenere investimenti, sviluppo e competitività.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di confronto tra professionisti, istituzioni e operatori del sistema finanziario regionale, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza delle opportunità disponibili per le imprese e di individuare soluzioni concrete per semplificare e velocizzare le procedure amministrative legate all’erogazione dei contributi.

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha espresso un sentito ringraziamento al coordinatore della conferenza Odcec di Sicilia, Maurizio Attinelli, alla presidente della commissione Studi Agricoltura, Viviana Barone, al commissario straordinario dell’Irca, Roberto Rizzo, e ai deputati regionali intervenuti, Ignazio Abbate, Giorgio Assenza e Nello Dipasquale, per il contributo fornito al dialogo costruttivo sviluppatosi nel corso dei lavori.

Un momento particolarmente significativo dell’incontro è stato rappresentato dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la conferenza degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Sicilia e l’Irca, attraverso il quale i professionisti iscritti all’albo e abilitati anche come revisori legali potranno svolgere attività di certificazione delle spese nell’ambito delle procedure di concessione degli aiuti regionali.

«Questa iniziativa rappresenta un passaggio di grande rilevanza non solo per la nostra categoria professionale ma soprattutto per le imprese siciliane», ha dichiarato il presidente dell’Ordine di Ragusa, Michelangelo Aurnia. «Il futuro dell’agricoltura e della pesca in Sicilia passa attraverso una sempre maggiore sinergia tra competenze tecniche e visione politica. I commercialisti siciliani sono pronti a fare la propria parte mettendo a disposizione professionalità, competenze e capacità operative per sostenere la crescita del tessuto produttivo regionale».

Aurnia ha inoltre evidenziato la portata concreta del protocollo sottoscritto. «Forse l’aspetto più importante emerso durante la giornata è proprio il beneficio che questa misura produrrà per le imprese. Grazie al coinvolgimento dei commercialisti, che nella quasi totalità dei casi rivestono anche il ruolo di revisori legali, sarà possibile certificare direttamente le spese sostenute dai beneficiari dei contributi. Questo consentirà di ridurre sensibilmente i tempi burocratici e di accelerare l’istruttoria delle pratiche, evitando che le aziende debbano attendere ulteriori verifiche esterne o l’intervento diretto degli uffici regionali».

Il presidente dell’Ordine ha poi richiamato l’attenzione sulle imminenti opportunità previste dall’Irca. «Le domande relative al nuovo bando potranno essere presentate a partire dal prossimo 30 novembre. Si tratta di una scadenza importante per molte imprese del territorio. La possibilità di affidare la certificazione delle spese ai revisori legali consentirà di rendere più rapide le procedure di erogazione degli aiuti, con evidenti vantaggi per le aziende che attendono risorse essenziali per programmare investimenti e attività».

«Certamente per la nostra categoria si tratta anche di un’opportunità professionale», ha concluso Aurnia, «ma l’aspetto principale resta il miglioramento dell’efficienza amministrativa. Quando le pratiche si muovono più velocemente, gli aiuti arrivano prima alle imprese e questo si traduce in benefici concreti per l’economia reale. È questa la vera sfida che abbiamo il dovere di vincere insieme alle istituzioni regionali».

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