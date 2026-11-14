Regione Siciliana, un milione di euro ai piccoli Comuni per l’acquisto di nuovi scuolabus

I Comuni interessati a ottenere il finanziamento dovranno trasmettere la propria istanza al Dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio della Regione Siciliana entro e non oltre il prossimo 30 novembre, inviando la documentazione tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.

«Dopo i fondi per i condizionatori – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano – arriva anche questo provvedimento a pochi giorni dall’approvazione della legge di variazione di Bilancio. In questi quattro anni, il governo Schifani ha stanziato complessivamente dieci milioni di euro per migliorare il servizio trasporto degli studenti, permettendo l’acquisto di 135 nuovi pulmini già attivi e su strada». L’esponente della giunta sottolinea inoltre l’importanza strategica dell’intervento per le aree più periferiche: «Siamo convinti che il diritto allo studio passi anche dal diritto alla mobilità».

PALERMO, 14 Novembre 2026 – Potenziare il servizio di trasporto scolastico nei piccoli centri, colmare i divari territoriali e garantire maggiore sicurezza negli spostamenti casa-scuola per gli studenti dell’Isola. È questo l’obiettivo del decreto emanato dalla Regione Siciliana che mette a disposizione un milione di euro per l’acquisto di nuovi scuolabus.

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