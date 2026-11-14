Il Frigintini Calcio in trasferta a Calascibetta sul difficile campo del S. Anna Enna

Modica, 14 novembre 2026 – Il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa non si ferma e, archiviato il k0 casalingo di mercoledì per mano della vicecapolista Serradifalco, si prepara per l’insidiosa trasferta di domani al Comunale di Calascibetta, dove la “Banda” rossoblu sarà ospite del S. Anna Enna.

La gara valida per la decima giornata del girone D del campionato di Promozione, sarà la prima delle due trasferte consecutive che attendono i rossoblu, che hanno come obiettivo invertire la rotta lontano dal “Pietro Scollo” e cominciare la risalita in classifica.

La sfida alla compagine ennese, arriva in un momento in cui Vitale e compagni hanno raccolto sicuramente meno di quanto meritassero, ma tutto l’ambiente è consapevole che continuando ad esprimersi come hanno fatto finora, per i rossoblu della frazione modicana, oltre ai complimenti degli avversari, prima o poi arriveranno anche i punti necessari per inseguire l’obiettivo di stagione.

Il S. Anna Enna, è reduce dalla sconfitta subita a Sommatino nel turno infrasettimanale di mercoledì e davanti ai propri tifosi cercherà di conquistare l’intera posta in palio per migliorare ulteriolmente la già buona classifica, che li vede in settima posizione con 12 punti, ma l’undici ennese si ritroverà di fronte una squadra smaniosa di mettere in cascina punti pesanti per l’anemica classifica.

A rossoblu modicani, mister Ciccio Di Rosa chiederà una prova di carattere, compattezza e intensità e di saper gestire nel migliore dei modi i momenti chiave del match.

Tutto l’ambiente modicano è consapevole che Calascibetta è un campo difficile, perchè il S. Anna Enna, nelle gare casalinghe non regala nulla e proprio davanti ai suoi tifosi ha costruito la sua buona classifica. Concolino e compagnia, dunque, dovranno essere bravi a giocare con la testa e provare a sfruttare le occasioni che riusciranno a creare.

S. Anna Enna – Frigintini Calcio sarà diretta da Eduard Costantin Nalbantu della sezione AIA di Siracusa, con la collaborazione di Salvatore Cucuzzella della sezione arbitri di Ragusa e dal collega di sezione Mattia Amato. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.

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