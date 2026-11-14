Ragusa-Catania, sopralluogo Cna iblea che denuncia lo stallo del terzo lotto. “Lavori fermi, occorrono risposte immediate”

Ragusa, 14 novembre 2026 – Un cantiere che sembra fermo, un’opera strategica che continua ad accumulare ritardi e un territorio che rischia di pagare un prezzo sempre più alto in termini di competitività, sicurezza e sviluppo economico. È quanto denuncia la Cna territoriale di Ragusa dopo il sopralluogo effettuato nel cantiere del terzo lotto della Ragusa-Catania, dove la situazione riscontrata ha alimentato ulteriormente la preoccupazione dell’associazione per il futuro dell’infrastruttura.

A prendere posizione è il presidente territoriale della Cna, Giampaolo Roccuzzo, che evidenzia il forte divario tra lo stato di avanzamento dei diversi lotti dell’opera. «Abbiamo seguito con attenzione l’evoluzione dei lavori e sappiamo che sul secondo lotto si è ormai arrivati a una percentuale di avanzamento vicina al 49%. Quando ci siamo recati sul terzo lotto, invece, abbiamo riscontrato una situazione che desta grande preoccupazione. In base ai dati riportati nelle comunicazioni ufficiali, l’avanzamento sarebbe appena del 3-3,3%. Ma al di là delle percentuali, quello che abbiamo constatato sul posto è un cantiere che, allo stato attuale, appare sostanzialmente fermo».

Roccuzzo richiama soprattutto le conseguenze che questa situazione potrebbe avere sulla mobilità e sul sistema produttivo della provincia. «Le nostre imprese, in particolare quelle del comparto agroalimentare, devono già fare i conti quotidianamente con i disagi provocati dai cantieri e dai rallentamenti lungo i collegamenti stradali. Il rischio, una volta completate alcune tratte, è quello di ritrovarsi davanti a un pericoloso imbuto: si passerà da percorsi a doppia corsia a un restringimento a una sola corsia, peraltro ancora interessata dai lavori e non pienamente scorrevole. Una situazione che potrebbe generare congestioni, rallentamenti e ulteriori problemi di sicurezza. Siamo molto preoccupati per i nostri associati, ma anche per tutto l’indotto economico che dipende da questa arteria».

Da qui la richiesta di un intervento immediato rivolto ad Anas e al commissario straordinario per la Ragusa-Catania, il presidente della Regione Renato Schifani. «Chiediamo che si intervenga senza ulteriori indugi, che vengano chiarite le ragioni dello stallo e che si dia concretamente il via ai lavori. Non possiamo permetterci di lasciare ferma un’opera di questa importanza».

Sulla stessa linea il segretario territoriale della Cna di Ragusa, Carmelo Caccamo, che allarga lo sguardo all’intero sistema infrastrutturale della provincia iblea, ricordando le battaglie portate avanti dall’associazione nel corso degli anni per ottenere collegamenti adeguati.

«Le infrastrutture sono sempre state al centro della nostra azione sindacale. In questo territorio ci sono protagonisti di tante battaglie che hanno accompagnato la progettazione e l’ideazione della Ragusa-Catania, così come della Siracusa-Gela. Parliamo di collegamenti fondamentali per un’area che movimenta ogni giorno migliaia di merci e genera importanti volumi d’affari. Non è accettabile che un territorio con queste caratteristiche e con un peso economico rilevante continui a essere penalizzato da blocchi tecnici, burocratici o politici».

Caccamo evidenzia come le due grandi infrastrutture stradali, anziché rappresentare una soluzione ai problemi storici di isolamento della provincia, rischino di trasformarsi in due incompiute che si riflettono negativamente sulla vita delle imprese e dei cittadini.

«Da una parte abbiamo la Siracusa-Gela, che si ferma attualmente all’altezza di Modica, senza che sia completato il collegamento fino a Gela. Dall’altra la Ragusa-Catania, con le difficoltà e i rallentamenti che stiamo denunciando. La provincia di Ragusa si ritrova così stretta in una vera e propria morsa infrastrutturale. È una condizione paradossale per un territorio di circa 300mila abitanti, con indicatori economici e produttivi di assoluto rilievo».

Il segretario della Cna richiama anche il tema della sicurezza stradale, sottolineando il costo umano che l’assenza di collegamenti moderni continua a imporre al territorio. «Non possiamo dimenticare le tante famiglie che hanno perso i propri cari lungo queste strade. La Ragusa-Catania è stata per anni teatro di incidenti gravissimi. Non possiamo continuare a parlare di un’arteria strategica e, contemporaneamente, assistere a ritardi che rinviano ancora la possibilità di viaggiare in condizioni di maggiore sicurezza. È una situazione dannosa per la Sicilia e per l’intero Mezzogiorno».

Il sopralluogo nel terzo lotto rappresenta anche un passaggio concreto dell’iniziativa avviata dalla Cna, che nei giorni scorsi aveva formalmente chiesto ai vertici di Anas Sicilia un incontro direttamente in cantiere per verificare lo stato dell’opera, comprendere le ragioni delle difficoltà e individuare un percorso certo per la ripresa delle attività.

«La provincia di Ragusa non può continuare ad aspettare», è il messaggio conclusivo dell’associazione. Per la Cna il completamento della Ragusa-Catania non è soltanto una questione infrastrutturale, ma una condizione indispensabile per sostenere la competitività delle imprese, ridurre i costi di trasporto, migliorare i tempi di consegna e garantire maggiore sicurezza a chi percorre quotidianamente questa strada. E, alla luce di quanto descritto, le ventilate notizie legate al pagamento di eventuali pedaggi autostradali lungo le arterie in questione assumerebbero, se confermate, un sapore davvero beffardo.

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