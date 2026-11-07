Lavoratori ex precari a part-time involontario: la FP CGIL Ragusa appella i Sindaci e la Regione per la svolta nel bilancio 2027

RAGUSA, 07 Novembre 2026 – Un “deficit contrattuale” che si trascina ormai da oltre vent’anni e che rischia di penalizzare a vita centinaia di dipendenti pubblici della provincia di Ragusa, oltre ad impoverire la qualità dei servizi erogati ai cittadini. È l’allarme lanciato dal Segretario Generale della FP CGIL Ragusa, Salvatore Terranova, che punta i riflettori sulla condizione dei dipendenti a tempo indeterminato (ex contrattisti stabilizzati) costretti ad un regime di part-time involontario nei Comuni del territorio.
La causa principale dell’impossibilità di trasformare i contratti da part-time a tempo pieno risiede nelle precarie condizioni economico-finanziarie degli enti locali: molti Comuni si trovano infatti in stato di dissesto o in piano di riequilibrio finanziario. A questo si aggiungono i rigidi vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, che impediscono alle amministrazioni comunali di incrementare le ore di lavoro dei propri dipendenti, prefigurando uno stallo che rischia di proseguire anche nei prossimi anni.
Secondo la FP CGIL, le istituzioni hanno finora sottovalutato la portata sociale di questa emergenza, che genera danni sia sul fronte organizzativo degli enti locali, sia sulla futura copertura previdenziale e pensionistica dei lavoratori coinvolti.
Per il sindacato, l’unica via d’uscita concreta risiede nell’intervento diretto della Regione Siciliana. La richiesta indirizzata ai parlamentari regionali e al governo dell’Isola è quella di istituire, all’interno del bilancio regionale 2027 e nel pluriennale, una specifica e congrua posta finanziaria. Tale misura consentirebbe agli enti locali di programmare, nell’arco di un triennio, la progressiva e definitiva trasformazione di tutti i contratti a tempo pieno.
La FP CGIL annuncia che nei prossimi giorni invierà una lettera ufficiale a tutti i primi cittadini della provincia di Ragusa per rilevare l’effettivo fabbisogno finanziario necessario a ciascun Comune e avviare un’azione congiunta verso la Regione.
«Il deficit contrattuale non è solo un problema di questi dipendenti che dopo vent’anni si vedono ancora lavorativamente dimezzati – evidenzia Salvatore Terranova – ma è un vero e proprio vulnus per l’intero territorio. Chi lo rappresenta non può più far finta di nulla: serve la piena responsabilità delle istituzioni locali per portare questa vertenza a una risoluzione definitiva».
7 commenti su “Lavoratori ex precari a part-time involontario: la FP CGIL Ragusa appella i Sindaci e la Regione per la svolta nel bilancio 2027”
Siamo alle solite, e gradirei che qualcuno mi spiegasse perchè il nostro amato sindacato locale si attiva, e dà prova della sua esistenza, solo quando il datore di lavoro è pubblico, e molto di meno, se non mai, invece, quando il datore di lavoro è privato. Mi viene da pensare che nel settore privato il lavoratore sia massimamente tutelato, o non è cosi?
Parlo di commesse nei negozi e nei supermercati, di impiegati nel terziario, di lavoratori nel settore agricoltura, artigiano…
Tutti tutelati dal sindacato?
Non ho dati per provare quanto affermo, ma se qualcuno può dimostrare il contrario ne sarò ben felice.
Nel privato applicano tutti i contratti collettivi nazionali?
Si attiva e si è notato decisamente per l’obbligo di grin pass al lavoro e non solo.
Gioacchino Scollo Abeti, i dipendenti privati oltre le associazioni di categoria hanno sempre gli avvocati che si prendono cura di loro.
Tu paghi e io ti difendo. Tanto il datore di lavoro è sempre perseguibile e facile preda da massacrare con i rispettivi decreti ingiuntivi come da copione, mentre nel pubblico poi ci vogliono gli avvocati seri.
Perchè non prova a intentare una causa per le democratiche assunzioni del pubblico impiego che superano i venti anni senza contributi e ovviamente senza pensione in futuro?
Sa in venti anni quanti milioni di contributi INPS il democratico pubblico impiego (Comuni, ASL e altri) ha guadagnato mentre il privato è costretto a pagare l’80% di tangenti sullo stipendio del dipendente?
Se effettivamente la busta paga dei suoi dipendenti và per 80% allo stato le conviene cambiare il suo consulente.
Quello che dice è vero, ma purtroppo quel 80% fa crollare la credibilità su quanto lei scrive.
Ha perfettamente ragione il sig. Gioacchino Scollo Abeti. I dipendenti delle aziende private, nella realtà dei fatti, godono spesso di tutele meno efficaci: non di rado si trovano nella condizione di dover accettare determinate condizioni oppure rischiare, in qualche modo, di perdere il posto di lavoro. È una realtà che conosciamo tutti, forse con la sola eccezione di Spinello, che continua a dimostrare una scarsa conoscenza delle dinamiche del mondo del lavoro, lasciando peraltro trasparire una certa partigianeria nei confronti di chi, a quanto pare, ritiene di poter scegliere persino quali imposte pagare.
Va ricordato, inoltre, che tanto i lavoratori pubblici quanto quelli privati subiscono la tassazione direttamente alla fonte attraverso il meccanismo della ritenuta fiscale: non hanno, quindi, alcuna possibilità di sottrarsi autonomamente al pagamento delle imposte sul proprio stipendio. E, se parliamo di diritti e tutele, è innegabile che i lavoratori del settore privato siano spesso quelli maggiormente penalizzati.
Quanto all’affermazione secondo cui «il privato è costretto a pagare l’80% di tangenti sullo stipendio del dipendente», vorrei porre una domanda molto semplice: se un’impresa non è in grado di sostenere il costo complessivo di un dipendente, per quale ragione dovrebbe assumerlo?
Le aziende hanno certamente i propri costi, le proprie responsabilità e il legittimo diritto a conseguire un utile dal proprio lavoro. Ma questo non autorizza a definire «tangenti» le imposte e i contributi che vengono versati per i lavoratori. Il datore di lavoro, in questo caso, agisce anche come sostituto d’imposta, trattenendo e versando somme che appartengono agli obblighi fiscali del dipendente.
Dunque, perché definire una tangente ciò che, per il lavoratore, rappresenta un obbligo fiscale e per lo Stato un’entrata tributaria?
Me lo spiega?
Forse, per comprendere davvero certe dinamiche, basterebbe immaginare un sistema nel quale il datore di lavoro non fosse più sostituto d’imposta e ogni lavoratore dovesse provvedere autonomamente al versamento delle proprie imposte. In questo modo, almeno, emergerebbe con maggiore chiarezza la differenza tra chi le tasse le paga necessariamente, perché trattenute alla fonte, e chi, in altri contesti, può ancora trovare margini per sottrarsi ai propri obblighi fiscali.
Ho perfettamente compreso le vostre afflizioni!
Ma comprendo pure quanto i media e la politica divide e confonde l’opinione pubblica per metterci in conflitto l’un l’altro e facilitare la guerra dei poveri.
Se le tangenti statali a qualcuno non vanno bene come aggettivate, a me le corruzioni che sono peggio delle tangenti sempre insufficienti non piacciono nemmeno. E non parlo di tangenti mafiose che per fortuna da noi sono rare.
Gli impiegati non hanno idea di come deve lottare una piccola e media azienda con tutte le tangenti statali che arrivano da ogni dove e tutti i rincari che dobbiamo subire passivamente grazie all’avidità dei nostri politici. Politici che per nascondere il vero sperpero di denaro pubblico puntano il dito sull’evasore mettendo di nuovo l’uno contro l’altro. E questa storia si ripete sempre per giustificare le insolvenze dei Comuni e dei suoi precari che a suo tempo hanno loro stessi creato. Avete enfatizzato l’80% (tutto dimostrabile) ma avete trascurato di dire come mai gli ex precari non abbiano gli stessi diritti atteso che parliamo di dipendenti pubblici e non privati.
Se un part-time lo applica un’azienda privata apriti cielo, ma essendo pubbliche è la normalità.
La sola differenza tra pubblico e privato è che un Comune è giustificato per il fatto del dissesto, mentre le piccole e medie imprese non hanno e non devono mai avere difficoltà e pagare tutte le tangenti statali, regionali, provinciali e comunali per essere in pace con Dio.