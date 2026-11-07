Lavoratori ex precari a part-time involontario: la FP CGIL Ragusa appella i Sindaci e la Regione per la svolta nel bilancio 2027

RAGUSA, 07 Novembre 2026 – Un “deficit contrattuale” che si trascina ormai da oltre vent’anni e che rischia di penalizzare a vita centinaia di dipendenti pubblici della provincia di Ragusa, oltre ad impoverire la qualità dei servizi erogati ai cittadini. È l’allarme lanciato dal Segretario Generale della FP CGIL Ragusa, Salvatore Terranova, che punta i riflettori sulla condizione dei dipendenti a tempo indeterminato (ex contrattisti stabilizzati) costretti ad un regime di part-time involontario nei Comuni del territorio.

La causa principale dell’impossibilità di trasformare i contratti da part-time a tempo pieno risiede nelle precarie condizioni economico-finanziarie degli enti locali: molti Comuni si trovano infatti in stato di dissesto o in piano di riequilibrio finanziario. A questo si aggiungono i rigidi vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, che impediscono alle amministrazioni comunali di incrementare le ore di lavoro dei propri dipendenti, prefigurando uno stallo che rischia di proseguire anche nei prossimi anni.

Secondo la FP CGIL, le istituzioni hanno finora sottovalutato la portata sociale di questa emergenza, che genera danni sia sul fronte organizzativo degli enti locali, sia sulla futura copertura previdenziale e pensionistica dei lavoratori coinvolti.

Per il sindacato, l’unica via d’uscita concreta risiede nell’intervento diretto della Regione Siciliana. La richiesta indirizzata ai parlamentari regionali e al governo dell’Isola è quella di istituire, all’interno del bilancio regionale 2027 e nel pluriennale, una specifica e congrua posta finanziaria. Tale misura consentirebbe agli enti locali di programmare, nell’arco di un triennio, la progressiva e definitiva trasformazione di tutti i contratti a tempo pieno.

La FP CGIL annuncia che nei prossimi giorni invierà una lettera ufficiale a tutti i primi cittadini della provincia di Ragusa per rilevare l’effettivo fabbisogno finanziario necessario a ciascun Comune e avviare un’azione congiunta verso la Regione.

«Il deficit contrattuale non è solo un problema di questi dipendenti che dopo vent’anni si vedono ancora lavorativamente dimezzati – evidenzia Salvatore Terranova – ma è un vero e proprio vulnus per l’intero territorio. Chi lo rappresenta non può più far finta di nulla: serve la piena responsabilità delle istituzioni locali per portare questa vertenza a una risoluzione definitiva».

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