Emergenza idrica a Ispica, il Movimento 5 Stelle incontra Iblea Acque: «soluzioni discusse al tavolo con l’Amministratore Unico»

Ispica, 14 novembre 2026 – Il Movimento 5 Stelle di Ispica ha incontrato i vertici di Iblea Acque per affrontare il problema della carenza idrica che da anni interessa diverse zone della città, con particolare riferimento all’area dell’Antenna.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti del Movimento, con in testa la deputata regionale Stefania Campo, la consigliera comunale Antonella Iuvara ed il rappresentante territoriale Josè Bellisario.

La richiesta di confronto, avanzata dal M5S, nasce dall’impegno assunto durante l’ultima campagna elettorale, quando il tema dell’approvvigionamento idrico è stato al centro del dibattito cittadino.

La quantità disponibile di acqua nei pozzi trivellati, negli anni, ha subito una continua diminuzione della portata alimentata da una rete idrica fatiscente e da una espansione della città non coadiuvata da un Piano Regolatore.

In particolare, il problema si evidenzia nella zona dell’Antenna dove sono presenti centinaia di famiglie che da anni ricevono acqua dalle autobotti ed un istituto scolastico la cui carenza idrica è intollerabile.

Tra le soluzioni prospettate c’è quella di avviare forme di partenariato con proprietari di pozzi privati presenti nelle zone di Palazzelle e Crocefia attraverso apposite convenzioni, come già stipulate con successo in contrada Carrubba.

Una soluzione a lungo termine riguarda la realizzazione di un nuovo pozzo, dopo avere affrontato adeguatamente il problema delle perdite nella rete idrica.

«Abbiamo voluto mantenere fede a un impegno preso con i cittadini – sottolineano dal Movimento 5 Stelle Ispica -, e in particolare con quelli che risiedono nella zona dell’Antenna che convive da anni con una situazione di forte difficoltà”.

L’interlocuzione con la Società Iblea Acque si è resa necessaria e urgente alla luce della lettera inviata dal Sindaco Muraglie e vistata dall’Assessore Oddo. “Non ci spieghiamo come un Ente pubblico socio della società, interloquisca con la stessa tramite lettere, fra l’altro non risolutive ma limitate ad elementi di giudizio: è come se l’ente attaccasse se stesso. La campagna elettorale è finita da tempo, adesso occorre amministrare ed è inconsueto che la situazione si ribalti e che sia una forza di opposizione come quella del M5S ad avviare una interlocuzione attiva e propositiva per risolvere in modo concreto i problemi”. “Non volevamo sostituirci al primo cittadino ma qualcuno deve far valere gli interessi della città nei giusti tavoli” concludono i 5 stelle.

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