Modica, Scannavino (Fisascat Cisl): “Non più rinviabile un confronto con il Comune. I lavoratori non possono continuare a pagare il prezzo dei ritardi”

Modica, 14 novembre 2026 – La Fisascat Cisl Ragusa-Siracusa torna a sollecitare un confronto urgente con l’Amministrazione comunale di Modica per affrontare una serie di criticità che stanno interessando diversi servizi comunali e che stanno producendo pesanti ripercussioni sui lavoratori coinvolti. A lanciare l’allarme è il segretario generale aggiunto della Fisascat Cisl Ragusa-Siracusa, Salvatore Scannavino, che richiama l’attenzione sulla situazione delle cooperative sociali operanti in regime di accreditamento presso il Comune di Modica, sui servizi dell’asilo nido, sulla vertenza degli ex lavoratori Spm e sulle problematiche che riguardano i servizi di custodia e pulizia affidati alla società partecipata Gesco.

«Siamo di fronte a una situazione che non può più essere sottovalutata né rinviata», afferma Scannavino. «I continui ritardi nei pagamenti stanno generando un effetto a catena che finisce inevitabilmente per ricadere sui lavoratori e sulle loro famiglie. Chi svolge ogni giorno servizi essenziali merita certezze e rispetto, a partire dalla puntualità nel pagamento delle retribuzioni».

Particolare preoccupazione viene manifestata dal sindacato per le cooperative sociali accreditate, i cui dipendenti continuano a subire ritardi nell’erogazione degli stipendi. Una situazione che, secondo la Fisascat, sta mettendo a dura prova anche le stesse cooperative, costrette ad anticipare con risorse proprie diverse mensilità retributive per garantire la continuità dei servizi. «Non è pensabile che le cooperative debbano continuare a sostituirsi alle istituzioni sostenendo oneri finanziari che non competono loro», prosegue Scannavino. «Occorre individuare soluzioni rapide e definitive perché il rischio è quello di compromettere la sostenibilità dei soggetti gestori e, di conseguenza, la stessa continuità dei servizi erogati ai cittadini».

Tra le questioni più delicate figura, inoltre, la vertenza degli ex lavoratori Spm, che attendono ancora il pagamento di undici mensilità arretrate. Un quadro ulteriormente aggravato dalla recente liquidazione giudiziaria che ha accresciuto le preoccupazioni dei lavoratori circa il recupero delle somme spettanti. «Per questi lavoratori il tempo delle attese è finito», sottolinea ancora Scannavino. «È necessario conoscere quali iniziative concrete l’Amministrazione intenda assumere per dare seguito agli impegni assunti e per garantire una reale tutela dei crediti maturati dai dipendenti. Le istituzioni devono fornire risposte chiare e tempi certi».

La Fisascat evidenzia inoltre come una precedente richiesta di incontro riguardante le problematiche organizzative e occupazionali nei servizi di custodia e pulizia affidati alla Gesco sia rimasta finora senza riscontro. Per questo motivo il sindacato ritiene indispensabile l’apertura di un tavolo di confronto che coinvolga tutte le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali interessate. «Serve un’assunzione di responsabilità collettiva», conclude Scannavino. «L’obiettivo non è alimentare contrapposizioni, ma individuare soluzioni concrete e immediate. Dietro ogni ritardo ci sono lavoratori, famiglie e servizi fondamentali per la comunità. Per questo chiediamo un incontro urgente con il Comune di Modica affinché si faccia piena luce sulle ragioni delle criticità esistenti e sulle azioni necessarie per superarle».

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