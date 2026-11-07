Il voto contro Trump…l’opinione di Rita Faletti

Le elezioni di midterm dovevano essere un referendum su Trump. Così voleva il presidente e così è stato. Gli americani hanno risposto, bocciandolo. Una bocciatura ben oltre l’immaginato e per motivi precisi: la guerra contro l’Iran, l’aumento dei prezzi della benzina, l’inflazione dal 3 al 3,9 per cento, i tassi d’interesse elevati, la corruzione. Da non sottovalutare l’ostilità dei latini verso i metodi dell’ICE, le espulsioni, il conflitto dell’Amministrazione con la Chiesa cattolica, la contrarietà alla svolta pro-putiniana delle comunità immigrate dall’Europa centro-orientale e di molti democratici. Una sconfitta netta e una vittoria netta dei Democratici con la conquista di Camera e Senato, ma non necessariamente un’adesione al loro progetto politico. Molti tra gli elettori moderati e conservatori non hanno votato e alcuni repubblicani old style hanno optato per le opposizioni rifiutandosi di sostenere un presidente inaffidabile e ormai poco credibile. Gli americani non hanno votato a favore dei Democratici quanto contro Trump. La prudenza suggerisce quindi di non lasciarsi andare a facili entusiasmi e dire troppo presto “Il vento sta cambiando”. Per il Partito democratico la strada per la Casa Bianca resta tutt’altro che spianata. Le elezioni presidenziali hanno un elettorato molto diverso e più ampio di quello del Midterm. Fondamentale per le numerose e differenziate componenti di quel partito, che presenta culture e visioni molto più diversificate di quelle del passato, sarà costruire nei due anni che seguono un’identità politica riconoscibile e programmi economici e di politica estera concreti e convincenti. Non sarà semplice mettere d’accordo chi sostiene l’alleanza storica Usa-Israele con chi, come il discutibile e contestatissimo senatore del Michigan, il musulmano Abdul El-Sayed, fieramente pro Pal, chiede la cessazione degli aiuti militari a Israele. Sarà complicato comporre le distanze tra il partito socialista democratico di Mamdani, i gruppi radicali come Justice democrats e la parte moderata del partito. Come riusciranno a conciliare la redistribuzione della ricchezza con la crescita guidata dal mercato, gli investimenti pubblici con gli incentivi alle imprese? L’ordine e la stabilità economica costituiscono il focus per la maggioranza degli americani. Giovedì scorso il Nasdaq è crollato del 5,52% e Wall Street ha mandato in fumo circa 2500-3200 miliardi di dollari in capitalizzazione dell’S&P 500 in una sola sessione. La vittoria dei Democratici ha mandato in panico gli investitori del settore tech, che temono che la maggioranza progressista introduca restrizioni e strette regolamentazioni sull’AI. Il risultato del voto, tra un perdente e i vincenti pro tempore, elegge come vero vincitore il sistema istituzionale americano, solido benché ammaccato dalle insidie trumpiane, e vitale, contro i più neri pronostici di quanti intravedevano lo spettro di un regime autoritario allungarsi sulla più grande democrazia del mondo. Gli anticorpi hanno funzionato. Trump continuerà comunque a esercitare tutti i poteri che la Costituzione gli attribuisce. Gli Stati Uniti non sono una repubblica parlamentare. Il rischio è che il presidente, trovando ostacoli nelle decisioni di politica interna, potrebbe diventare ancora più imprevedibile e radicale in politica estera. La crisi americana rimane per ora in pieno svolgimento, simile a quella europea, ma molto diversa: gli Usa continuano ad accrescere la loro ricchezza, soprattutto nelle aree occidentali e nel sud ovest e sono ancora immuni al pericolo dell’islam politico, che dovranno affrontare se non vogliono finire come la Francia.
10 commenti su “Il voto contro Trump…l’opinione di Rita Faletti”
Trump
Un vero cretino diventato presidente
Ne avesse azzeccata una
Onestamente non vedo l’ora che passino questi 2 anni .
I repubblicani sono i veri colpevoli, lasciando via libera a Trump
Possibile che nella schiera dei repubblicani non cia stato un nome spendibile per la presidenza ?
Adesso lo devono trovare !!
Non è possibile vedere Islamici ai vertici delle istituzioni americani .
Gli Islamici i nemici più pericolosi dell’America , quelli che hanno abbattuto le torri gemelle con tremila persone dentro .
I repubblicani devono scegliere un’uomo degno di fare il presidente, che possa risolvere i problemi americani senza un’uso stupido della sola forza ,
Per gestire le folle la forza è il metodo più sbagliato nelle democrazie.
La forza lasciamolo a regimi comunisti .
Biden è successivamente Kamala hanno perso le elezioni per le provocazioni alla Russia portando di fatto la guerra in Ucraina.
Trump ha perso per la guerra in Iran, l’appoggio all’ass………o Netanyahu, e il furto che sta facendo in Venezuela.
Anche in Europa stanno cadendo uno dopo l’altro per la guerra in Ucraina.
Hanno creato con queste guerre un carovita insostenibile, hanno creato il disastro, e adesso non sanno come uscirne.
Se penso ciò che diceva la Giorgia prima di diventare Presidente del Consiglio……. Con un po’ di dignità non dovrebbe farsi vedere in giro. Ma deve ubbidire agli ordini di dem….ti che stanno a Bruxelles, altrimenti spread alle stelle e a casa.
Queste elezioni di midterm hanno fatto lievitare i nostri leader europei con l’immancabile stampa nemici da sempre di Donald Trump. Sia nel primo che nel secondo mandato.
Stanno raccontando la cosa come una catastrofe americana e mondiale ma omettono di dire che le elezioni di midterm li hanno persi anche i democratici Clinton, Obama e lo stesso Biden. Nessuno allora gridava alla disfatta ma ci raccontano la cosa come se per i prossimi due anni l’America avrà un altro presidente con caratteristiche diverse e più gestibile. E’ raro che in America queste elezioni di midterm un presidente in carica li vince, ma siccome si tratta di Trump, allora tutto deve essere narrato in un certo modo come se a noi cambierà qualcosa. Ora la minaccia di chiudere i rapporti con la Nato e ritirare i centomila soldati può diventare reale e il caro Patto Atlantico lo gestiranno i nazisti guerrafondai inglesi e gli inutili volenterosi.
Ora che Trump da queste elezioni ha tolto le maschere ai traditori scoprendo i loro volti compresi quelli dei nazisti europei, prevedo inondazioni politiche e geopolitiche.
Ma tanto noi abbiamo Zelensky con i volenterosi a difendere le nostre complesse e complicate democrazie e Trump con la sua America può andare a farsi….
Mah ! io Spinello non lo capirò mai: il peggior presidente della storia americana, probabilmente psicopatico, sicuramente narcisista al quadrato e nazionalrazzista al cubo, gli hanno voltato le spalle anche i suoi lecchini della prima ora. I RepubbliCani hanno perso stati chiave governati per decenni.
Le elezioni di midterm le perdono tutti i presidenti in carica, dice Spinello, ma qui siamo davanti a una disfatta: gli americani ne hanno pieni i c…..i di questo pazzo, amico di Putin, Netanyahu e compagnia bella.
Per non parlare degli affari per centinaia di miliardi che la famiglia Trump ha fatto in questi anni, altro che MAGA! questo acronimo è valso solo per Trump e i suoi amichetti o ex amichetti delle big companies.
@Paolo, evito di citare gli altri per pietà divina, dubito che possano riuscire a leggere ed a comprendere, Paolo, invece è molto più colto, mi perdoni Spinello.
L’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti nel novembre 2016 è stata accompagnata da una delle più importanti vicende di interferenza straniera nella storia elettorale americana: l’intervento della Russia a favore di Donald Trump e a danno della candidata democratica Hillary Clinton.
La vicenda è particolarmente significativa perché le indagini successive hanno accertato che il governo russo aveva effettivamente condotto un’operazione organizzata per influenzare il processo elettorale americano.
È però importante distinguere due questioni:
– L’interferenza russa: è stata accertata dalle indagini ufficiali statunitensi.
– L’effetto sul risultato elettorale: non è stato dimostrato che l’intervento russo abbia determinato la vittoria di Trump o impedito con certezza l’elezione di Hillary Clinton.
Ecco come si svolsero i fatti.
1. Che cosa fece concretamente la Russia?
Secondo il rapporto dell’intelligence americana del 6 gennaio 2017, Vladimir Putin aveva ordinato un’operazione di influenza con tre obiettivi:
1. Danneggiare l’immagine e la credibilità di Hillary Clinton.
2. Indebolire la fiducia degli americani nel sistema democratico e nelle istituzioni elettorali.
3. Favorire, quando possibile, le possibilità elettorali di Donald Trump.
La Russia utilizzò principalmente tre strumenti.
A. Hackeraggio del Partito Democratico
I servizi segreti militari russi (GRU) penetrarono nei sistemi informatici del Partito Democratico e nelle email di persone vicine alla campagna elettorale di Clinton.
B. Diffusione di documenti compromettenti
I documenti sottratti furono diffusi attraverso piattaforme e intermediari, tra cui WikiLeaks. La pubblicazione delle email del presidente del Partito Democratico e successivamente di quelle di John Podesta, responsabile della campagna di Clinton, provocò forti polemiche e danneggiò la candidata democratica.
C. Propaganda e manipolazione dei social network
Organizzazioni russe crearono falsi profili americani su Facebook, Twitter e altri social network, diffondendo messaggi divisivi, contenuti contro Clinton e materiale favorevole a Trump.
Non si trattava soltanto di propaganda a favore di un candidato: l’obiettivo era anche alimentare divisioni politiche e sociali negli Stati Uniti.
Senate Select Committee on Intelligence+2
2. Che cosa stabilirono le indagini?
Ci furono tre passaggi fondamentali:
– Gennaio 2017: CIA, FBI e NSA pubblicarono una valutazione congiunta che attribuiva a Putin la responsabilità dell’operazione e riconosceva la preferenza russa per Trump.
– Maggio 2017: fu nominato il procuratore speciale Robert Mueller, incaricato di indagare sulle interferenze russe e sugli eventuali collegamenti con la campagna di Trump.
– Marzo 2019: Mueller pubblicò il rapporto conclusivo, documentando in modo dettagliato le operazioni russe.
Il rapporto Mueller confermò che il governo russo aveva interferito nelle elezioni attraverso operazioni informatiche e campagne sui social media.
Paolo informati:
https://www.justice.gov/storage/report_volume1.pdf?utm_source=chatgpt.com
Possiamo affermare con ragionevole certezza, sulla base delle indagini ufficiali statunitensi, che:
– La Russia intervenne deliberatamente nella campagna elettorale americana del 2016.
– Putin aveva una preferenza politica per Donald Trump.
– L’operazione mirava a indebolire Hillary Clinton e a favorire Trump.
– Furono utilizzati hackeraggio, diffusione di informazioni sottratte, propaganda e manipolazione dei social network.
– Non è stato dimostrato che la Russia abbia modificato materialmente i risultati dello scrutinio.
– Non è stato dimostrato che, senza l’interferenza russa, Hillary Clinton sarebbe diventata presidente.
La questione fondamentale, quindi, non è soltanto chi vinse le elezioni del 2016, ma il fatto che una potenza straniera cercò deliberatamente di condizionare la scelta democratica dei cittadini di un altro Paese.
Sperando abbiate la pazienza di leggere.
@signora Faletti,
non ho niente da eccepire se non la sua difficoltà a esplicitare il danno Trump fatto all’America ed al Mondo intero, anche perchè contrasta con la sua “accondiscendenza” ad una certa politica di destra e sovranista che la rende dipendente dalla linea di Israele e di Netaniau… Trump è il miglior amico di Netaniau e il peggior nemico del “mondo intero” e lo abbiamo visto.
Putin esiste solo per la disponibilità di Trump, Biden era assolutamente impotente di fronte alla sua arroganza, lo abbiamo visto nell’assalto a Capitol Hill.
Appunto alla signora Faletti su questa parte del suo ragionamento:
“La crisi americana rimane per ora in pieno svolgimento, simile a quella europea, ma molto diversa: gli Usa continuano ad accrescere la loro ricchezza, soprattutto nelle aree occidentali e nel sud ovest e sono ancora immuni al pericolo dell’islam politico, che dovranno affrontare se non vogliono finire come la Francia.”
– No, l’America ha la forza e le risorse per reagire e tornare a essere ciò che è stata. Possiede una potenza militare tale da non dover vivere sotto lo scacco di nessuno e, con una politica moderata, responsabile e lungimirante, potrebbe risollevarsi in tempi relativamente brevi.
L’Europa, invece, è un’altra storia. A causa delle politiche sovraniste che caratterizzano i governi di una parte significativa degli Stati europei, si trova in una condizione di estrema debolezza, incapace, allo stato attuale, di garantire pienamente la propria sicurezza e difesa. Ricordo, a questo proposito, le parole del nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto.
Di fronte a qualsiasi minaccia avanzata da Putin o da altri, quale sarebbe la nostra reale capacità di risposta e di difesa?
Chiedetelo a Marine Le Pen, alla destra estrema tedesca, alla destra estrema spagnola che potrebbe affermarsi alle prossime elezioni, anzi lo farà. Chiedetelo anche a Salvini e Meloni. Quando arriverà il momento di assumersi le responsabilità delle proprie scelte, temo che non resterà loro che calare le braghe davanti alla Russia, con buona pace dei vari Gino, Paolo, Spinello e di tutti quei russofoni che sembrano tifare per la sconfitta dell’Europa e, di conseguenza, dell’Italia.
Povera Italia, nelle mani di questa gente! Povera Europa, vecchia e ubriaca di un benessere che ha dato troppo a lungo per scontato, e che ora rischia di pagare amaramente la propria disattenzione e impreparazione.
Anche l’Iran ha compreso bene le nostre fragilità e ha rivolto minacce all’Italia. Basterebbe un missile o un drone diretto verso il nostro territorio, fosse anche soltanto come gesto dimostrativo, per mettere a nudo tutta la fragilità di una classe politica e di una parte di Paese che si mostrano tanto “orgogliosi” a parole, ma che rischiano di calare immediatamente le braghe davanti alla realtà, come troppo spesso è accaduto nella nostra storia, finendo dalla parte sbagliata (prima e seconda guerra mondiale – Amo Modica, studia e cerca di comprendere, ne hai bisogno).
E allora i soliti pagliacci, quelli che ho già citato, torneranno a sbraitare perché non avremo più la NATO e gli americani a difenderci. Proprio loro che, con le loro posizioni e le loro scelte, avranno contribuito ad allontanarci da quelle alleanze e da quelle garanzie di sicurezza che oggi danno per scontate.
E sarà la fine dell’Europa e dell’Italia, buon godimento Gino, Paolo e Spinello (tutti le compreranno la torta dello Zar)
A chistu tiatru!
Gino . Non il russofano, il palestinese, il Novax .
Condivido quello che hai scritto .
Sono d’accordo su tutto
Perché sono europeista, ,sono d’accordo per l’esistenza della nato , sono preoccupato per le azioni della Russia, credo sempre in America forte per la,salvaguardia del mondo .
Bella la tua frase sull’Europa vecchia e ubriaca di benessere.
Credo fortemente nella cooperazione, credo in un’Europa sempre più unita , spero nel rientro del regno unito nell’Europa.
Non ho capito però cosa dovrei studiare ???
Forse ti riferivi a Marx???
Falso Gino, curioso che tiri in ballo me che non ho ancora commentato su questa pagina.
Fra l’altro, non sono più acculturato di nessuno, semplicemente come altri, sig. Spinello incluso, mi informo, ragiono, non mi bevo cazzate e non mi affido, come fa lei, alla deficienza artificiale.
Ha scritto una pappardella copiata da chatgpt (si evince dal link), quando io andrei molto cauto nello scrivere certe cose ed affermare per veritiere.
Intanto, le indagini sono in corso, e di porcheria, anche da poco, ne sono uscite a bizzeffe.
Sulle decantato prove di hackeraggio russo, si può disquisire, e non poco.
Dall’attendibilita delle agenzie che hanno stilato rapporti a tribunali senza contraddittorio, ed al semplice e scontato, ma non per lei, fatto, che non basta che qualcuno dichiari qualcosa affinché sia vero.
Ad esempio, partiamo dal fatto che è stato dimostrato che non c’è collussio e fra Putin e Trump.
Poi, l’hackeraggio, ha manipolato voti o serviva per estrapolare informazioni?
Esistono prive di alterazioni elettorali? No.
Quindi, prima di bersi tutta la minestra propagandistica, faccia il favore di ragionare a compartimenti diversi.
I russi entrano o cercano di entrare nei sistemi informatici altrui? Probabile o sicuro. Come lo fanno gli americani (anche con i privati – basta conoscere snowden), come lo fa zelensky, come lo fanno i cinesi.
I russi fanno propaganda perché vorrebbero un presidente usa non ostile? Probabile, come tutti, guardi in casa mostra. O meglio, guardi a casa di Zelensky col colpo di stato del 2014, o le rivoluzioni colorate.
I russi erano collusi con Trump? NO
I russi hanno modificato i risultati elettorali? NO
Ed invece, cosa viene fuori nelle indagini per Obama, Hillary, Soros e molti altri? Chi ha finanziato Steele (i dem)?
Ecco, una persona che non usa la deficienza artificiale, ragionerebbe così.
@Gino
“L’America ha la forza e le risorse per reagire e tornare a essere ciò che è stata.” Lei ne è certo e confronta gli USA con L’Europa, spiegando che la seconda è in condizioni di estrema debolezza a causa delle politiche sovraniste. Il sovranismo divide, siamo d’accordo, ma se i sovranisti hanno acquistato consenso al punto di raggiungere la maggioranza in alcuni Paesi, significa che le coalizioni di centro sinistra che hanno governato fino a un decennio fa non sono riuscite a dare risposte soddisfacenti. Gestione della globalizzazione, crisi delle classi a basso reddito, immigrazione, sicurezza, scontro di valori, transizione ecologica…Temi dibattuti nelle democrazie occidentali e non estranei agli americani che hanno risposto mandando Trump alla Casa Bianca nel 2016. Sovranismo e populismo. L’America ha un vantaggio sull’Europa: non è ingessata. Gli americani cambiano in fretta, la flessibilità e una buona dose di rischio sono la loro forza. La potenza militare non basta, sempre che i presidenti che verranno dopo Trump decideranno di usarla fuori dai confini. Non credo che ripristineranno i legami con l’Europa come in passato, i loro interessi sono altrove. Trump ci ha fatto un favore costringendoci ad occuparci della nostra sicurezza e proseguendo sulla linea tracciata da Obama e in seguito da Biden. Ma lo stesso George Washington, il primo presidente degli USA, sottolineò che gli interessi europei, eccezion fatta per il commercio, non riguardavano affatto l’America. L’isolazionismo americano era già sul tappeto. Le braghe le calerebbero i pro putiniani: oltre a Salvini e Vannacci, anche Conte Bonelli e Fratoianni e tanti piddini che parlano di diplomazia, sapendo che Mosca vuole quello che vuole. Affonderebbero l’Ucraina per salvare il loro ignobile fondoschiena. E se le cose si mettessero male, sarebbero i primi a scappare.
Se fossi americana ed esistesse ancora il Grand Old Party di Reagan, avrei votato repubblicano. Questa volta avrei disertato le urne. Ritengo Trump una catastrofe per gli Stati Uniti, tranne quando sconfisse Hillary Clinton, il ritratto della progressista spocchiosa che si sente moralmente superiore. L’espressione “The deplorables” che usò in campagna elettorale contro gli americani bianchi e poveri da lei accusati di razzismo, sessismo, omofobia, xenofobia e islamofobia ne fu la conferma. Di Trump apprezzai la decisione di trasferire l’ambasciata americana a Gerusalemme. Del secondo mandato ho apprezzato la battaglia contro il woke, contro l’antisemitismo, la guerra contro l’Iran, sponsor del terrorismo internazionale e ossessionato dalla volontà di cancellare Israele, la battaglia contro gli estremismi ambientalisti, contro le infiltrazioni di estremisti dell’Onu in Medioriente. Tutte battaglie giuste e condivisibili, ma svuotate del loro significato perché trasformate da Trump in semplici guerre culturali. Peccato. Su Netanyahu: come non riconoscergli la svolta economica liberista, che ha determinato il miracolo economico e la nascita della Startup Nation? Il raggiungimento dell’indipendenza energetica? Il successo diplomatico degli Accordi di Abramo, la dottrina della “pace attraverso la forza”? La serie di operazioni mirate ad impedire il radicamento militare dell’Iran e di Hezbollah in Siria e il trasferimento di armi avanzate? La capacità di trattare da “peso massimo” della politica internazionale con i leader delle potenze internazionali per tutelare la sovranità israeliana? Dopo il 7 ottobre, giorno in cui gli ebrei e gli israeliani hanno subito una strage che assegna definitivamente i terroristi di Hamas alla specie dei subumani, un’internazionale progressista ha puntato sulla raccolta di consenso attraverso la demonizzazione di Israele e del popolo ebraico, giocando senza alcun pudore con l’antisionismo, sostituito al vergognoso antisemitismo. Che è così stato normalizzato, ripulito linguisticamente, reso presentabile e perfino moralmente virtuoso. Come se il sionismo fosse quella parola infame che le sinistre vogliono far credere e non il riconoscimento agli ebrei del diritto di una patria e di conseguenza il diritto alla sua difesa. La paladina dei diritti civili e delle libertà individuali, la sinistra, si è messa al servizio di una logica anti-occidentale o post-coloniale, e nelle lacrime versate per i palestinesi oppressi (da Hamas) ha annegato i crimini efferati e l’oppressione sistematica della teocrazia iraniana. Per paura, per viltà.