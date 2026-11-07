Il voto contro Trump…l’opinione di Rita Faletti

Le elezioni di midterm dovevano essere un referendum su Trump. Così voleva il presidente e così è stato. Gli americani hanno risposto, bocciandolo. Una bocciatura ben oltre l’immaginato e per motivi precisi: la guerra contro l’Iran, l’aumento dei prezzi della benzina, l’inflazione dal 3 al 3,9 per cento, i tassi d’interesse elevati, la corruzione. Da non sottovalutare l’ostilità dei latini verso i metodi dell’ICE, le espulsioni, il conflitto dell’Amministrazione con la Chiesa cattolica, la contrarietà alla svolta pro-putiniana delle comunità immigrate dall’Europa centro-orientale e di molti democratici. Una sconfitta netta e una vittoria netta dei Democratici con la conquista di Camera e Senato, ma non necessariamente un’adesione al loro progetto politico. Molti tra gli elettori moderati e conservatori non hanno votato e alcuni repubblicani old style hanno optato per le opposizioni rifiutandosi di sostenere un presidente inaffidabile e ormai poco credibile. Gli americani non hanno votato a favore dei Democratici quanto contro Trump. La prudenza suggerisce quindi di non lasciarsi andare a facili entusiasmi e dire troppo presto “Il vento sta cambiando”. Per il Partito democratico la strada per la Casa Bianca resta tutt’altro che spianata. Le elezioni presidenziali hanno un elettorato molto diverso e più ampio di quello del Midterm. Fondamentale per le numerose e differenziate componenti di quel partito, che presenta culture e visioni molto più diversificate di quelle del passato, sarà costruire nei due anni che seguono un’identità politica riconoscibile e programmi economici e di politica estera concreti e convincenti. Non sarà semplice mettere d’accordo chi sostiene l’alleanza storica Usa-Israele con chi, come il discutibile e contestatissimo senatore del Michigan, il musulmano Abdul El-Sayed, fieramente pro Pal, chiede la cessazione degli aiuti militari a Israele. Sarà complicato comporre le distanze tra il partito socialista democratico di Mamdani, i gruppi radicali come Justice democrats e la parte moderata del partito. Come riusciranno a conciliare la redistribuzione della ricchezza con la crescita guidata dal mercato, gli investimenti pubblici con gli incentivi alle imprese? L’ordine e la stabilità economica costituiscono il focus per la maggioranza degli americani. Giovedì scorso il Nasdaq è crollato del 5,52% e Wall Street ha mandato in fumo circa 2500-3200 miliardi di dollari in capitalizzazione dell’S&P 500 in una sola sessione. La vittoria dei Democratici ha mandato in panico gli investitori del settore tech, che temono che la maggioranza progressista introduca restrizioni e strette regolamentazioni sull’AI. Il risultato del voto, tra un perdente e i vincenti pro tempore, elegge come vero vincitore il sistema istituzionale americano, solido benché ammaccato dalle insidie trumpiane, e vitale, contro i più neri pronostici di quanti intravedevano lo spettro di un regime autoritario allungarsi sulla più grande democrazia del mondo. Gli anticorpi hanno funzionato. Trump continuerà comunque a esercitare tutti i poteri che la Costituzione gli attribuisce. Gli Stati Uniti non sono una repubblica parlamentare. Il rischio è che il presidente, trovando ostacoli nelle decisioni di politica interna, potrebbe diventare ancora più imprevedibile e radicale in politica estera. La crisi americana rimane per ora in pieno svolgimento, simile a quella europea, ma molto diversa: gli Usa continuano ad accrescere la loro ricchezza, soprattutto nelle aree occidentali e nel sud ovest e sono ancora immuni al pericolo dell’islam politico, che dovranno affrontare se non vogliono finire come la Francia.

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