Serie D, trasferta vietata ai tifosi rossoblù: niente biglietti per i residenti nel Ragusano in vista di Vibonese-Modica

MODICA, 13 Novembre 2026 – Niente trasferta in Calabria per i sostenitori del Modica Calcio. In occasione della gara tra Vibonese e Modica, valida per il campionato di Serie D (Girone I) e in programma domenica 15 novembre alle 4:30 allo Stadio Comunale “Luigi Razza” di Vibo Valentia, è stato, infatti, disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Ragusa.

A darne comunicazione ufficiale è la stessa società rossoblù, rendendo noto il provvedimento emanato nella giornata di oggi, venerdì 13 novembre, dalla Prefettura di Vibo Valentia.

La limitazione ha carattere generale e riguarda indistintamente tutti i cittadini residenti nel territorio provinciale ibleo, a prescindere dal settore dell’impianto calabrese per il quale si intenda acquistare il titolo d’accesso. I tifosi modicani non potranno dunque seguire la squadra dal vivo nell’importante sfida esterna di domenica pomeriggio.

Salva