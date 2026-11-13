Modica e le 100 chiese. Alla scoperta dell’antica Chiesa della SS. Trinità…di Nino Sparacino

Saro Cannizzaro

Continua il percorso di riscoperta della storia urbana e architettonica di Modica portato avanti dal fotoreporter modicano Nino Sparacino. Con la tredicesima tappa della sua rubrica dedicata ai luoghi perduti della Contea, l’attenzione si sposta nel cuore del centro storico per riportare alla luce le tracce dell’antica Chiesa della Santissima Trinità, un edificio di culto oggi scomparso ma un tempo ben radicato nella toponomastica e nella vita religiosa del quartiere.

Per individuare l’area esatta in cui sorgeva il tempio, l’itinerario tracciato da Sparacino parte da Corso Garibaldi — la storica Via Longa — e prosegue oltre l’Istituto Comprensivo “Emanuele Ciaceri”. Salendo la scalinata che conduce all’attuale via Alessandro Grana Scolari (un tempo nota proprio come via SS. Trinità) e svoltando a destra, subito dopo l’ingresso secondario dell’edificio scolastico, si apre sulla sinistra una piccola piazzetta: è esattamente lì che si trovava la chiesa.

“L’edificio – spiega Sparacino – venne demolito nel 1937 per lasciare spazio alla costruzione di un’abitazione privata, anch’essa successivamente abbattuta, lasciando oggi uno spazio aperto dove un tempo si ergeva la facciata sacra. A permettere di ricostruire con precisione millimetrica il perimetro dell’antica chiesa è stata una mappa catastale d’epoca fornita dall’architetto Saro Guarrella, che collabora con il fotoreporter in questo lavoro di ricerca storica e documentale.

Le testimonianze archivistiche raccolte restituiscono inoltre un quadro vivido della devozione legata a questo luogo nel XVII secolo. Dai documenti emerge infatti la fondazione di una messa privata da un’onza e 12 tarì istituita da una signora Nigrelli a beneficio di don Nicolò Celeste: pur essendo l’atto privo di una data certa, gli elementi raccolti permettono di collocarlo intorno al decennio 1650-1660, confermando che la chiesa era già attiva prima della metà del Seicento.

A questo lascito si aggiunsero, nel 1662, altre donazioni per messe feriali e festive disposte da un certo Galisi e da un certo Polaro. La rilevanza dell’edificio nel tessuto cittadino dell’epoca è infine certificata dallo storico modicano Placido Carrafa, che inserì la SS. Trinità nell’elenco delle chiese minori da lui personalmente visitate. Un tassello prezioso della memoria collettiva che, grazie all’incrocio tra fonti storiche, cartografia e fotografia, torna oggi a vivere nel racconto della città”.

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