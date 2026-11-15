Vittoria, blitz della Polizia Locale alla Fiera Emaia: sequestrati occhiali e borse contraffatte

VITTORIA, 15 Novembre 2026 – Blitz contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione tra gli stand della Fiera negli spazi dell’Emaia. Gli agenti della Polizia Locale hanno messo a segno un ingente sequestro di merce illegale, sottraendo dal mercato oltre 120 paia di occhiali da sole e numerose borse riportanti i loghi contraffatti di note griffe dell’alta moda, tra cui Pinko e Dolce & Gabbana.

L’operazione, coordinata direttamente dal Comandante Alessandro Basile, rientra nel piano di controlli mirati a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole all’interno dell’area fieristica. Durante le fasi di identificazione e sequestro, la situazione ha rischiato di degenerare: alcuni venditori abusivi, nel tentativo di sottrarsi ai controlli e darsi alla fuga, hanno rivolto pesanti minacce agli operatori in divisa.

L’intervento decisivo e il supporto immediato degli agenti della Polizia di Stato ha permesso di riportare rapidamente la calma, bloccare i responsabili e portare a termine l’operazione in piena sicurezza. I soggetti coinvolti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Sull’accaduto è intervenuto il Sindaco Francesco Aiello, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio plauso e apprezzamento per l’operato del Corpo di Polizia Locale, sottolineando l’importanza dell’impegno quotidiano degli agenti a tutela della legalità, dei consumatori e di tutti i commercianti che lavorano onestamente nel rispetto delle regole. Un risultato significativo nella lotta alla contraffazione sul territorio ipparino.

Credit Franco Assenza

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