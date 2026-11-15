Modica, identificata la vittima del tragico incidente sulla SS 194: è la 55enne maltese Stephania Grech

MODICA, 15 Novembre 2026 – Ha un nome e un volto la donna che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sulla SS 194, nel territorio di Modica, all’altezza dello svincolo autostradale. Si tratta di Stephania Grech, cittadina maltese di 55 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava da sola a bordo della propria autovettura quando, in prossimità di un incrocio, si è scontrata con un mezzo pesante condotto da un uomo di 60 anni residente a Vittoria.

L’impatto è stato estremamente violento: a seguito della collisione, l’utilitaria sarebbe stata trascinata dal camion per circa sessanta metri. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per la 55enne non c’è stato nulla da fare; i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Restano ancora da chiarire con esattezza le cause e l’esatta dinamica del sinistro. Le autorità competenti hanno avviato i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari per ricostruire ogni fase dello scontro e verificare eventuali responsabilità.

La tragedia ha avuto immediata eco anche a La Valletta. Il Ministero degli Esteri maltese ha reso noto di essere stato formalmente informato dell’accaduto e di aver subito attivato i canali di assistenza consolare per fornire supporto ai familiari della vittima. I parenti di Stephania Grech hanno già raggiunto la Sicilia per seguire da vicino le procedure burocratiche necessarie al rimpatrio della salma.

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