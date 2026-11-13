Degrado in piazzetta Grimaldi a Modica: nuove scritte sul muro appena ridipinto. Riceviamo

Gentile Redazione di RTM,

oggi, passando da piazzetta Grimaldi a Modica, ho notato nuove scritte sul muro ridipinto da poco: tra queste il testo per intero del brano “Quelli che benpensano”, cuoricini, un unicorno e l’immancabile figura fallica (o: l’immancabile disegno), oltre a scemenze varie. A una prima occhiata, a giudicare dalla grafia che si ripete, sembra la manina di una ragazzina nostrana.

Occorre che qualcuno di buona volontà si armi di pittura e pennello e copra tutto, prima che altri idioti ne emulino le gesta.

Possibile che nessuno, passando di là, abbia notato l'”artista” scrivere l’intero testo di un brano di trent’anni fa e non abbia provveduto a scattare una foto o a girare un video nel momento della sua “espressività”, per poi segnalarlo alla Polizia Locale, per esempio, o cercare di chiedere spiegazioni dell’opera al suo autore?

AB

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