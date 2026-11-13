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Degrado in piazzetta Grimaldi a Modica: nuove scritte sul muro appena ridipinto. Riceviamo

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Tempo di lettura: 2 minuti

Gentile Redazione di RTM,
oggi, passando da piazzetta Grimaldi a Modica, ho notato nuove scritte sul muro ridipinto da poco: tra queste il testo per intero del brano “Quelli che benpensano”, cuoricini, un unicorno e l’immancabile figura fallica (o: l’immancabile disegno), oltre a scemenze varie. A una prima occhiata, a giudicare dalla grafia che si ripete, sembra la manina di una ragazzina nostrana.
Occorre che qualcuno di buona volontà si armi di pittura e pennello e copra tutto, prima che altri idioti ne emulino le gesta.
Possibile che nessuno, passando di là, abbia notato l'”artista” scrivere l’intero testo di un brano di trent’anni fa e non abbia provveduto a scattare una foto o a girare un video nel momento della sua “espressività”, per poi segnalarlo alla Polizia Locale, per esempio, o cercare di chiedere spiegazioni dell’opera al suo autore?
AB

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1 commento su “Degrado in piazzetta Grimaldi a Modica: nuove scritte sul muro appena ridipinto. Riceviamo”

  1. Comitato Centro Storico Modica

    Per completezza di informazione, il Comitato Centro Storico Modica ha presentato in data odierna un esposto alla Polizia Locale in merito al nuovo atto vandalico verificatosi in Piazzetta Grimaldi, chiedendo la verifica delle immagini registrate l’11 novembre 2026, giorno in cui si sono verificati i fatti.

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