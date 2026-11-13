Ragusa, giovani e associazioni si mobilitano: partecipazione da tutta la provincia in vista della manifestazione

Ragusa, 13 novembre 2026 – Una partecipazione ampia, trasversale e soprattutto caratterizzata dalla presenza di tanti giovani. È questo l’elemento più significativo emerso dall’incontro organizzativo di ieri organizzato dalla CGIL Ragusa, in vista della manifestazione che si terrà anche in provincia oltre che in tutto il territorio nazionale, il 20 Novembre prossimo, al quale hanno preso parte rappresentanti del mondo studentesco, delle forze politiche e delle associazioni impegnate sul territorio. Particolarmente significativa la presenza di numerosi rappresentanti d’istituto provenienti da diversi comuni della provincia, tra cui Ragusa, Modica e Vittoria, insieme al presidente della Consulta provinciale degli studenti. Presenti anche le organizzazioni sindacali studentesche Rete degli Studenti e UDS, oltre a rappresentanti del mondo universitario attraverso varie associazioni studentesche. Una partecipazione che testimonia la volontà delle nuove generazioni di essere protagoniste del confronto pubblico e di contribuire attivamente alla costruzione di percorsi di mobilitazione e partecipazione democratica. All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra, dell’ANPI, di Amnesty International, del Cantiere per la Pace e di numerose altre associazioni. La mobilitazione del 20 novembre nasce dalla volontà di portare al centro del dibattito pubblico questioni che riguardano direttamente la vita delle persone e il futuro delle nuove generazioni. La CGIL sciopera per chiedere maggiori investimenti nell’edilizia scolastica e per contrastare i tagli alla scuola e alla sanità, contro il caro vita e il caro carburante, e contro una manovra finanziaria che, secondo il sindacato, alleggerisce il carico fiscale sui redditi più alti senza prevedere interventi adeguati a sostegno dei salari e delle pensioni. Una mobilitazione contro un’economia di guerra i cui costi continuano a ricadere sulle lavoratrici, sui lavoratori, sui giovani e sui pensionati. La scelta della data del 20 novembre non è casuale. La CGIL ha voluto individuare questa giornata per dare maggiore forza e visibilità allo sciopero studentesco e giovanile internazionale, promosso dagli studenti di tutta Italia, che scendono in piazza contro la guerra e il riarmo, contro il carovita, per il diritto allo studio, per il diritto alla casa e per conquistare il diritto al futuro, un futuro che i governi e il capitalismo occidentale stanno negando a intere generazioni. La convergenza tra la mobilitazione sindacale e quella studentesca rappresenta quindi un’occasione importante per unire rivendicazioni, esperienze e battaglie, costruendo una piattaforma comune di partecipazione e cambiamento.

Per la CGIL di Ragusa, il dato più importante è proprio la capacità di mettere in relazione generazioni, sensibilità e organizzazioni differenti, riconoscendo nella partecipazione uno strumento fondamentale per affrontare le questioni che interessano la comunità. “La presenza di tanti giovani, ha evidenziato Giuseppe Roccuzzo, segretario provinciale della CGIL di Ragusa, è un segnale che merita attenzione e ascolto. Quando gli studenti scelgono di partecipare, di confrontarsi e di assumersi la responsabilità di esserci, dimostrano che esiste una generazione che non intende restare spettatrice delle scelte che riguardano il proprio futuro. Il compito delle organizzazioni sociali e sindacali è anche quello di valorizzare questi spazi di confronto, rispettando l’autonomia e la voce delle nuove generazioni”. La CGIL Ragusa ritiene che il coinvolgimento del mondo studentesco e delle diverse espressioni della società civile rappresenti un patrimonio importante per l’intero territorio provinciale. La manifestazione in programma a Ragusa sarà un’occasione per dare visibilità a questa partecipazione e alle istanze che ne sono alla base, nella convinzione che una comunità democratica cresce quando le persone, e soprattutto i giovani, scelgono di far sentire la propria voce.

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