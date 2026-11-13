Un tetto di stelle in via dell’Arno. A Pozzallo tutti aiutano Florian, ma lui rifiuta ogni riparo

POZZALLO, 13 Novembre 2026 – “Mi piace stare a Pozzallo e non voglio andare via”. Non usa mezze parole Florian, l’uomo romeno che da diverse settimane bivacca nei pressi di un noto supermercato, in via dell’Arno. Una storia come tante altre che, però, ha catturato l’attenzione delle persone che lo stimano come persona pacata e gentile. Bisogna risalire alla fine della scorsa estate quando Florian ebbe modo di entrare in contatto con la città di Pozzallo, soggiornandovi e dormendo sotto un manto di stelle, quando le temperature (specie quelle notturne) ancora potevano essere gradevoli. Nel corso delle settimane, chi ha conosciuto Florian per la sua mitezza lo ha opportunamente aiutato con viveri e acqua. Il proprietario di una attività commerciale nelle vicinanze si era proposto, da quanto si dice in giro, di offrire anche un posto letto per ovviare alle temperature che, con l’alternarsi delle settimane, cominciavano a scendere sempre più. Ogni sera, la liturgia si ripete. Il supermercato chiude, Florian cerca dei cartoni che userà come coperte, e buonanotte al mondo.

Ad oggi, Florian resta clochard “per scelta”. Nonostante gli aiuti e qualche posto letto offerto, il romeno si è sempre rifiutato di entrare dentro casa di qualcuno e ha preferito la via dell’Arno come proprio domicilio. Nulla da eccepire, così come confermano le forze dell’ordine. Se l’uomo non ha commesso alcun reato, è libero di trascorrere le sue giornate (e le nottate) dove vuole.

Anche la Chiesa locale si era preoccupata sin dai primi tempi al fine di trovargli una sistemazione, ma nisba. L’uomo non ne vuole sapere. Anche un biglietto per ritornare nel suo Paese, ma niente, l’uomo vuole restare “a cielo aperto”.

Il problema per Florian, però, affiorerà nei prossimi giorni quando le temperature scenderanno (e di molto) anche in via dell’Arno. La storia ricorda molto da vicino quella di un altro clochard che, molti anni fa, bivaccava proprio dove dorme Florian, trovato esanime una mattina di gennaio, o come un altro clochard romeno, morto l’anno scorso per le strade di Scoglitti.

I Servizi Sociali del Comune di Pozzallo monitorano la situazione anche se, ad onor del vero, non è accettabile che, al giorno d’oggi, un uomo dorma solo per strada, al freddo e al gelo. Ora che le temperature scenderanno in picchiata, il rischio del congelamento è un serio pericolo da prendere in considerazione.

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