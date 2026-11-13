Modica, pioggia sul Geodetico e partita sospesa: interrogazione di Spadaro e Civello sul futuro dell’impianto e sull’uso del PalaRizza

MODICA, 13 Novembre 2026 – Approda sui banchi del Consiglio comunale di Modica la delicata situazione dell’impiantistica sportiva cittadina, finita nuovamente sotto i riflettori a causa delle persistenti infiltrazioni d’acqua nel Pallone Geodetico di via Fabrizio. A presentare un’interrogazione rivolta al sindaco e all’assessore competente sono i consiglieri comunali Giovanni Spadaro e Giorgio Civello, che chiedono chiarezza sia sull’iter per la riqualificazione della struttura sia sul mancato utilizzo alternativo del PalaRizza.

Al centro dell’iniziativa consiliare c’è l’episodio verificatosi lo scorso 31 ottobre, quando il match di pallavolo tra la PVT Modica e Catania è stato prima sospeso per la presenza di acqua sul parquet e poi trasferito d’urgenza a Pozzallo. Un disagio che, secondo i due esponenti dell’assise cittadina, fotografa una condizione ormai divenuta insostenibile per le numerose società, gli atleti e i giovani che frequentano quotidianamente l’impianto di via Fabrizio.

Nel documento datato 12 novembre, Spadaro e Civello richiamano l’annunciato finanziamento ministeriale da 1.050.000 euro destinato al restyling completo del Geodetico: un pacchetto di interventi che dovrebbe includere il rifacimento della copertura, la messa in sicurezza, il recupero di tribune e spogliatoi, l’adeguamento alle norme sul pubblico spettacolo, la climatizzazione e l’efficientamento energetico.

Tuttavia, secondo quanto segnalato dai consiglieri, non risulterebbe ancora affidato nemmeno l’incarico per la progettazione. Da qui la richiesta all’Amministrazione di chiarire l’attuale stato dell’iter amministrativo, se le somme siano già state formalmente acquisite nelle casse comunali e quali siano i tempi effettivi per l’avvio dei lavori.

Il secondo fronte dell’interrogazione riguarda la gestione degli spazi alternativi in città, a partire dal PalaRizza, struttura affidata al Comune di Modica dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. I firmatari domandano per quale ragione, di fronte all’impraticabilità del Geodetico, le squadre cittadine — comprese quelle femminili — siano costrette a emigrare in altri Comuni anziché usufruire di un utilizzo più ampio e condiviso dell’impianto.

Spadaro e Civello chiedono infine se esistano impedimenti tecnici, amministrativi o organizzativi che limitino l’accesso al PalaRizza e quale sia il piano dell’Amministrazione per garantire la continuità agonistica delle società modicane nel periodo in cui il Geodetico sarà interessato dal cantiere. «Non è più accettabile — concludono i due consiglieri — che una città con una tradizione sportiva importante e squadre impegnate in campionati nazionali non riesca a garantire strutture sicure e adeguate sul proprio territorio».

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