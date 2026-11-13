Foggia versus Ragusa e Caltanissetta. Stop ai pomodori iblei nelle mense scolastiche in Puglia

FOGGIA, 13 Novembre 2026 – Stop al consumo a crudo dei pomodori provenienti dal territorio di Ragusa nelle mense scolastiche di Foggia e dei comuni limitrofi. È quanto stabilito dalla nuova informativa dell’Autorità regionale in materia di sanità, già trasmessa ai sindaci dei Comuni interessati.

Il provvedimento aggiorna il quadro epidemiologico legato alla prevenzione dei casi di salmonellosi. Se da un lato viene revocato il divieto generale precedentemente in vigore, permettendo così il ritorno dei pomodori freschi crudi sulle tavole della ristorazione collettiva, dall’altro scatta una restrizione mirata proprio contro le produzioni siciliane provenienti dalle aree di Ragusa e Caltanissetta.

Il bando riguarda direttamente la ristorazione collettiva, con un impatto immediato sulle mense scolastiche, oltre che su quelle ospedaliere e socio-assistenziali del Foggiano. Gli istituti scolastici potranno tornare a servire pomodori crudi agli studenti, ma solo a patto che non arrivino dall’area ragusana o nissena.

Per garantire che nessun pomodoro ragusano finisca nei piatti delle mense, l’Autorità sanitaria impone massima vigilanza agli operatori del settore alimentare. Le aziende che gestiscono i servizi di refezione sono infatti obbligate a effettuare una verifica puntuale e documentabile della tracciabilità delle forniture. Ogni lotto dovrà essere controllato tramite i documenti commerciali e di accompagnamento per certificarne l’effettiva origine geografica.

La misura ha effetto immediato e resterà in vigore fino a nuove comunicazioni da parte degli organi sanitari regionali.

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