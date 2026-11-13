  • 13 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 13 Novembre 2026 -
AttualitàModica

La Polizia di Stato incontra i ragazzi del Liceo Galilei-Campailla di Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 13 novembre 2026 – La Polizia di Stato, impegnata nel costante dialogo e confronto con i più giovani, incontra gli alunni del Liceo Galilei-Campailla di Modica.

Si è infatti conclusa una due giorni di incontri che ha visto la partecipazione di circa 300 ragazzi delle seconde classi del Liceo Scientifico, Classico e Artistico, incentrata sull’approfondimento di alcune tematiche molto vicine al contesto giovanile.

Molto interessati e partecipi i ragazzi, attraverso i loro interventi e richieste di chiarimenti, hanno affrontato con gli agenti del Commissariato di Modica, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare approfondimento circa la capacità di riconoscere le condotte bullizzanti e di conseguenza proteggersi dalle medesime.

L’incontro si è inserito nel percorso didattico che mira a rinsaldare il legame di fiducia tra le nuove generazioni e lo Stato.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube