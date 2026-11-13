La Polizia di Stato incontra i ragazzi del Liceo Galilei-Campailla di Modica

Modica, 13 novembre 2026 – La Polizia di Stato, impegnata nel costante dialogo e confronto con i più giovani, incontra gli alunni del Liceo Galilei-Campailla di Modica.

Si è infatti conclusa una due giorni di incontri che ha visto la partecipazione di circa 300 ragazzi delle seconde classi del Liceo Scientifico, Classico e Artistico, incentrata sull’approfondimento di alcune tematiche molto vicine al contesto giovanile.

Molto interessati e partecipi i ragazzi, attraverso i loro interventi e richieste di chiarimenti, hanno affrontato con gli agenti del Commissariato di Modica, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare approfondimento circa la capacità di riconoscere le condotte bullizzanti e di conseguenza proteggersi dalle medesime.

L’incontro si è inserito nel percorso didattico che mira a rinsaldare il legame di fiducia tra le nuove generazioni e lo Stato.

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