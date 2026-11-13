Pozzallo, fermata con cocaina in auto e una “centrale” dello spaccio in salotto: arrestata 26enne

POZZALLO, 13 Novembre 2026 – Aveva nascosto alcune dosi sotto il tappetino dell’auto, ma il grosso della droga — un etto di cocaina — e oltre duemila euro in contanti erano custoditi direttamente sul mobile del salotto di casa. È finita agli arresti domiciliari una giovane di 26 anni residente a Pozzallo, fermata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata durante un servizio mirato al contrasto del traffico di droga. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato per un controllo l’utilitaria condotta dalla ragazza in una zona periferica della cittadina marinara, nei pressi del cimitero comunale. L’evidente stato di agitazione e insofferenza mostrato dalla ventiseienne ha insospettito i Carabinieri, spingendoli ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione del veicolo. Sotto il tappetino poggiapiedi dei sedili posteriori sono così spuntate tre dosi di cocaina già confezionate.

I controlli sono stati immediatamente estesi all’abitazione della giovane, dove i militari hanno scoperto una vera e propria base logistica per lo spaccio. Sul mobile principale del salone erano infatti disposti in bella vista altre 32 dosi di cocaina già pronte per la vendita, un frammento “in pietra” della stessa sostanza e un bilancino di precisione.

Accanto allo stupefacente — il cui peso complessivo è stato poi quantificato in circa 100 grammi — i Carabinieri hanno trovato più di 2.000 euro in banconote di medio taglio. Una somma ritenuta provento dell’attività illecita, dal momento che la ragazza, risultata priva di occupazione lavorativa, non ha saputo fornire giustificazioni sulla provenienza del denaro.

Tutto il materiale, inclusi gli strumenti per il confezionamento e i contanti, è stato posto sotto sequestro. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Ragusa, la ventiseienne è stata dichiarata in arresto in flagranza e sottoposta ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Nella stessa giornata, i Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno dato esecuzione anche a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura iblea nei confronti di un uomo di 55 anni del posto. Il provvedimento rende definitiva una condanna relativa a fatti risalenti al 2012: l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare una pena residua di sei mesi di reclusione.

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